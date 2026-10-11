Chia điểm kịch tính 2-2, Hull City và Everton ghìm chân nhau ở giữa bảng xếp hạng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Hull City 2-2 Everton: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Hull City2 - 2EvertonKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Hull City tiếp đón Everton.

13'Matt Crooks nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 13, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Matt Crooks bên phía Hull City sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội chủ nhà đang cầm bóng lép vế hơn với chỉ 36% so với 64% của Everton, pha vào bóng quyết liệt này đã khiến Crooks sớm phải chịu bất lợi về tâm lý.

13'Everton áp đảo thế trận đầu trận

Sau gần 15 phút bóng lăn, Everton đang hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 31% - 69%. Đội khách đã tạo ra cách biệt dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), buộc Hull City phải co cụm phòng ngự bên phần sân nhà.

21'Oliver McBurnie nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 21, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Oliver McBurnie sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của Hull City kể từ đầu trận, cho thấy đội chủ nhà đang gặp không ít khó khăn trong việc kiềm tỏa các đợt lên bóng của Everton khi tỷ số vẫn là 0-0.

25'Everton nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận tương đối giằng co khi Everton nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (57% so với 43% của Hull City). Dù vậy, cơ hội nguy hiểm xuất hiện khá hạn chế với tổng số pha dứt điểm mới dừng lại ở mức 1-2 (trúng đích 1-1), trong khi chủ nhà Hull City chủ động tranh chấp quyết liệt và đã có 5 lần phạm lỗi.

34'VAR từ chối bàn thắng của Brennan Johnson

Phút 34, niềm vui của các cầu thủ Everton sớm bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Brennan Johnson. Tỷ số trên sân MKM Stadium vẫn giữ nguyên 0-0 dù đội khách đang nắm quyền kiểm soát thế trận nhỉnh hơn.

38'Everton chủ động gây sức ép

Tiến về những phút cuối hiệp một, Everton đang nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 59% và vượt trội ở số lần dứt điểm (5 - 1). Dù vậy, Hull City vẫn duy trì thế trận phòng ngự quyết liệt để bảo toàn tỷ số 0 - 0, sẵn sàng ngăn chặn đối thủ bằng 9 pha phạm lỗi.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Joe Gelhardt mở tỷ số cho Hull City

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Joe Gelhardt đã tỏa sáng để đưa Hull City vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ sân MKM Stadium nắm giữ lợi thế cực lớn trước Everton.

50'Everton nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 50, Everton chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (57% so với 43%) và đã tung ra tổng cộng 10 cú dứt điểm so với 6 lần bên phía Hull City. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn được lợi thế dẫn trước 1-0 nhờ sự tập trung ở khâu phòng ngự.

55'Kiernan Dewsbury-Hall gỡ hòa 1-1 cho Everton

Phút 55, Kiernan Dewsbury-Hall tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Everton. Pha lập công này hoàn toàn xứng đáng với sức ép mà đội khách tạo ra trên sân MKM Stadium khi họ kiểm soát bóng tới 59% và liên tục dứt điểm hãm thành Hull City.

62'Everton gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 62, Everton tiếp tục chiếm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 39% - 61% cùng vượt trội về số lần dứt điểm 6 - 14. Dù chịu sức ép lớn và phải phạm lỗi tới 11 - 1 lần để ngăn chặn đối thủ, Hull City vẫn kiên cường bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

64'Hull City điều chỉnh nhân sự bên cánh

Phút 64, Hull City quyết định làm mới đội hình khi rút Ryan Giles ra nghỉ và tung Elliot Stroud vào sân. Đội chủ nhà muốn có thêm nguồn năng lượng mới trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1.

64'Hull City điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 64, Hull City quyết định có sự thay đổi người khi Joe Gelhardt rời sân nhường chỗ cho Tim Iroegbunam. Đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới về thể lực để phá vỡ thế giằng co khi tỷ số đang là 1-1.

65'Hull City điều chỉnh nhân sự tuyến giữa

Phút 65, ban huấn luyện Hull City quyết định rút Matt Crooks rời sân để nhường chỗ cho Lucas Herrington. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm lại thế chủ động khi tỷ số đang là 1-1.

66'Everton làm mới hàng công với Tyrique George

Phút 66, Everton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Tyrique George được tung vào sân thế chỗ Brennan Johnson. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp tận dụng tốt hơn ưu thế kiểm soát bóng để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

68'Thierno Barry đưa Everton vượt lên dẫn trước

Phút 68, Thierno Barry tỏa sáng kịp thời để ghi bàn nâng tỷ số lên 1-2 cho Everton ngay trên sân MKM Stadium. Bàn thắng quan trọng này giúp đội khách hoàn tất màn lội ngược dòng đầy ấn tượng sau khi bị dẫn trước ở đầu hiệp hai.

74'Mohamed Belloumi gỡ hòa 2-2 cho Hull City

Phút 74, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Elliot Stroud, Mohamed Belloumi dứt điểm chính xác mang về bàn thắng quý giá cho Hull City. Pha lập công này giúp đội chủ sân MKM Stadium san bằng tỷ số 2-2 trong màn rượt đuổi đầy kịch tính.

75'Hull City làm mới tuyến giữa với Hidemasa Morita

Phút 75, ngay sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2, Hull City quyết định làm mới đội hình khi rút Regan Slater ra nghỉ để nhường chỗ cho Hidemasa Morita. Đội chủ nhà dường như muốn gia cố thêm sự chắc chắn cho tuyến giữa trong bối cảnh Everton đang nắm giữ tới 60% thời lượng kiểm soát bóng.

75'Everton gia tăng sức ép tìm bàn thứ ba

Bước sang phút 75, Everton vẫn đang chiếm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 40% - 60% và liên tục gây sức ép lên khung thành đội chủ nhà. Đội khách vượt trội về số cơ hội tạo ra khi sở hữu tổng số cú dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 4 - 7), buộc hàng thủ Hull City phải căng mình chống đỡ trong thế trận giằng co 2-2.

78'Everton tăng cường tuyến giữa với Hayden Hackney

Phút 78, Everton thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Hayden Hackney được tung vào sân thế chỗ cho Harrison Armstrong. Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 2-2, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của Hackney sẽ giúp gia cố tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội định đoạt trận đấu.

78'Everton đưa Jake O'Brien vào sân

Phút 78, Everton thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Jake O'Brien được tung vào sân thế chỗ Ainsley Maitland-Niles. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2, ban huấn luyện đội khách có thể muốn gia cố lại tuyến dưới trong bối cảnh thế trận trên sân MKM Stadium đang diễn ra vô cùng giằng co.

86'Hull City làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 86, Hull City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Robinio Vaz được tung vào sân để thay thế Sorba Thomas. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng mới nhằm tạo đột biến trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

86'Everton làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 86, Everton có sự điều chỉnh nhân sự khi Tyler Dibling được tung vào sân để thay thế cho Jack Grealish. Đội khách nỗ lực tìm kiếm đột biến trên mặt trận tấn công trong bối cảnh hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số 2-2.

86'Everton làm mới hàng công trong những phút cuối

Phút 86, Everton thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Charly Alcaraz được tung vào sân thay cho Thierno Barry. Trong bối cảnh tỷ số đang giằng co 2-2, sự xuất hiện của Alcaraz được kỳ vọng sẽ tạo thêm đột biến cho đội khách ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

87'Everton miệt mài gia tăng sức ép cuối trận

Bước sang phút 87, Everton nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 63% so với 37% của Hull City. Dù các vị khách vượt trội về số pha dứt điểm (14 - 9, trúng đích 7 - 5), đội chủ nhà vẫn kiên cường chống đỡ khi hai đội đang giằng co với tỷ số 2-2.

KTKết thúc: Hull City 2-2 Everton

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 21:58 11/10/2026

Cuộc đối đầu giữa Hull City và Everton diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động MKM Stadium đang thu hút sự chú ý lớn khi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ vô cùng sít sao. Hull City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ tạo nên bước ngoặt quan trọng trong giai đoạn hiện tại.

Thế trận bám đuổi trên bảng xếp hạng

Cục diện điểm số đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội bóng. Hiện tại, Everton đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau chuỗi trận khởi đầu tương đối chặt chẽ. Ngay phía sau, Hull City đang bám sát ở vị trí thứ 10 với 8 điểm tích lũy được.

Khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm khiến màn so tài trực tiếp tại MKM Stadium mang tính chất phân định rõ rệt. Đội khách Everton cần điểm số để củng cố chỗ đứng trong nhóm nửa trên, trong khi Hull City hoàn toàn có thể vượt mặt đối thủ trực tiếp nếu tận dụng tốt ưu thế địa lợi.

Phong độ khởi sắc của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn gần đây, Hull City đang thể hiện sự tiến bộ rõ nét. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân MKM Stadium giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, đại diện vùng Yorkshire đang sở hữu sự tự tin lớn nhờ mạch 2 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, phản ánh lối chơi dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Bên kia chiến tuyến, Everton lại cho thấy một bộ mặt cực kỳ lỳ lợm và khó bị đánh bại. Đội bóng áo xanh trải qua 5 trận gần nhất với thành tích bất bại, bao gồm 2 trận thắng xen kẽ 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Everton duy trì được sự an toàn và vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội ghi nhận sự cân bằng nhưng phần nào nghiêng về phía đội khách. Everton giành 2 chiến thắng, hai câu lạc bộ hòa nhau 2 trận, còn Hull City có 1 lần ca khúc khải hoàn. Khoảng cách chênh lệch về thành tích đối đầu là không đáng kể, cho thấy sự giằng co quen thuộc mỗi khi đôi bên đụng độ.

Trận đấu sắp tới hứa hẹn diễn ra với thế trận chặt chẽ và toan tính cao độ. Hull City có điểm tựa khán giả nhà cùng hưng phấn từ hai thắng lợi gần nhất, nhưng Everton với chuỗi trận bất bại kéo dài sẽ là thử thách không hề dễ dàng hóa giải. Khả năng kiểm soát nhịp độ khu trung tuyến và sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả của trận cầu này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)