Lamine Yamal quyết phá kỷ lục của Mbappe ở Cúp C1

Champions League trở thành một trong những mục tiêu lớn của Lamine Yamal sau khi đã nâng cả danh hiệu EURO lẫn World Cup. Ở đấu trường mà mỗi sai lầm đều phải trả giá đắt và những ngôi sao lớn thường lên tiếng, cầu thủ Barcelona từng bước xây dựng bộ sưu tập kỷ lục mà chỉ vài năm trước còn khó tưởng tượng.

Yamal hướng đến kỷ lục mà Mbappe nắm giữ. Ảnh: MD

Một trong số đó đã mang tên anh: ghi 11 bàn tại giải đấu trước khi bước sang tuổi 19, nhiều hơn 1 bàn so với thành tích của Kylian Mbappe ở cùng độ tuổi. Giờ đây, cầu thủ người Pháp một lần nữa trở thành mục tiêu tiếp theo.

Tiền đạo Real Madrid ghi 13 bàn tại Champions League trước tuổi 20. Suốt thời gian dài, cột mốc ấy được dùng để đo sức ảnh hưởng của một trong những chân sút xuất sắc nhất thế hệ.

Bây giờ, cái tên xuất hiện trong cuộc đua ấy là Yamal. Sau khi ghi bàn vào lưới Feyenoord ở lượt trận đầu tiên giai đoạn vòng bảng mùa này, Lamine có tổng cộng 12 bàn và 11 kiến tạo sau 34 trận tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Như vậy, anh chỉ còn cách thành tích 13 bàn của Mbappe đúng một bàn. Với phong độ hiện tại, việc san bằng, thậm chí vượt qua cột mốc ấy đã ở rất gần.

Tài năng vượt qua mọi giới hạn tuổi tác

Hành trình của Lamine Yamal tại Champions League là chuỗi những lần đầu tiên. Anh ra mắt ở tuổi 16 trong trận gặp Antwerp, khi Xavi Hernandez còn dẫn dắt Barca (hiện ông là HLV trưởng tuyển Hà Lan).

Ngay mùa giải 2023/24 ấy, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại giải đấu, trong trận gặp Porto, nhưng phải rời sân vì không khỏe.

Yamal ăn mừng bàn thắng vào lưới Feyenoord với Raphinha ở lượt mở màn Champions League. Ảnh: FCB

Yamal cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu, ở lượt đi vòng 1/8 gặp Benfica mùa 2024/25, khi Hansi Flick đã nắm quyền.

Đến tháng 4/2025, anh tiếp tục trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở bán kết Champions League, trong trận gặp Inter Milan (nhưng Barca thua chung cuộc).

Mỗi mùa giải lại thêm một trang mới vào câu chuyện đang tiến triển với tốc độ khó tin. Điều có thể là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của người khác, với Lamine chỉ là nấc thang tiếp theo.

Tại Barca, người ta không còn chỉ nói về sự tự tin, khả năng tạo đột biến hay tài năng trong những pha đối đầu một chọi một của anh. Những con số, các kỷ lục lịch sử và giới hạn mà anh có thể vươn tới cũng trở thành chủ đề bàn luận.

Giờ đây, Lamine hướng sự chú ý đến cuộc đối đầu trên sân Galatasaray đêm thứ Ba (2h ngày 14/10, giờ Hà Nội).

Mbappe từng là biểu tượng cho sự thành công sớm của thế hệ mình. Lamine Yamal giờ đe dọa phá một số kỷ lục của “Kiki”, dù những phép so sánh không thể kể hết toàn bộ câu chuyện.