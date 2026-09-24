EU ứng phó sự cố an ninh mạng

Dù EU đã phân bổ 1,4 tỷ euro (1,56 tỷ USD) cho lĩnh vực này giai đoạn 2021-2027, Hệ thống Cảnh báo an ninh mạng châu Âu vẫn chưa thể đi vào vận hành. Theo ECA, khoản ngân sách trên được phân bổ trong khuôn khổ Chương trình Kỹ thuật số châu Âu. Tuy nhiên, hai trung tâm an ninh mạng xuyên biên giới là ATHENA và ENSOC chưa thể hoạt động do chậm trễ trong đấu thầu và mua sắm trang thiết bị.

Báo cáo cho rằng, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan của EU còn hạn chế, dẫn tới ảnh hưởng khả năng ứng phó các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Một vấn đề khác được ECA chỉ ra là sự chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát và xử lý các mối đe dọa an ninh mạng, điển hình là hai cơ quan gồm Trung tâm Tình huống không gian mạng thuộc Ủy ban châu Âu (EC) và Cơ quan An ninh mạng EU (ENISA). Theo các kiểm toán viên, sự phân tán trách nhiệm và chồng chéo chức năng làm phức tạp quá trình phối hợp khi xảy ra sự cố an ninh mạng quy mô lớn, trong khi việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan đầu mối vẫn chưa hiệu quả. ECA khuyến nghị EU cần cải thiện cơ chế chia sẻ thông tin, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và sớm đưa Hệ thống Cảnh báo an ninh mạng vào vận hành.