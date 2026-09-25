Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chủ trì hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 4 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 2 trung tâm đổi mới sáng tạo, 12 vườn ươm doanh nghiệp, 3 không gian sáng chế, 8 không gian làm việc chung và 6 quỹ đầu tư khởi nghiệp.

Ngoài ra, thành phố còn có 4 không gian đổi mới sáng tạo quốc tế, bao gồm: Đà Nẵng - Seoul (Hàn Quốc), Đà Nẵng - Daegu (Hàn Quốc), Đà Nẵng - Singapore và Đà Nẵng - Vùng Vịnh lớn Trung Quốc. Mạng lưới hơn 20 trường đại học, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần và nhiều câu lạc bộ khởi nghiệp cũng đang tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã hình thành nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như: Dat Bike, XBStation, WATEC, Alpha Asimov Robotics, DeltaX Robotics.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu kết luận hội thảo. Ảnh: HỒ QUÂN

Năm 2025, Đà Nẵng tăng 130 bậc, vươn lên vị trí 766 trong bảng xếp hạng Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của StartupBlink và được công nhận là “Hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”.

Đến năm 2026, thành phố tiếp tục vươn lên vị trí 554, tăng 342 bậc so với năm 2024; đồng thời được vinh danh trong Top 10 địa phương tiêu biểu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TECHFEST Việt Nam 2025.

Tại hội thảo, các địa phương, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trình bày tham luận về mô hình, kinh nghiệm trong việc xây dựng không gian đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, Đà Nẵng xác định phát triển đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa đổi mới sáng tạo vào các cơ sở giáo dục; các xã, phường triển khai xây dựng không gian đổi mới sáng tạo ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục mở rộng không gian kết nối, nhất là không gian đổi mới sáng tạo quốc tế để kết nối, thu hút các nguồn lực.

Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành các sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả.