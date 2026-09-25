EU, Pháp nói gì về việc Mỹ xem xét cấm xuất khẩu dầu diesel?

EU quan ngại về khả năng Mỹ cấm xuất khẩu dầu diesel. (Nguồn: DPA)

Phát biểu họp báo ở Brussels, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng đây là một ý tưởng tồi. Brussels quan ngại về kế hoạch của Mỹ.

Chúng tôi cho rằng điều này có thể gây tác động tiêu cực đối với cả hai bên. Chúng tôi đã nêu vấn đề này với các đối tác Mỹ ở cấp cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng các đối tác thân thiết sẽ tham vấn lẫn nhau trước khi thực hiện các biện pháp ảnh hưởng đến những thị trường chung”.

Tương tự Mỹ, châu Âu phải đối mặt với giá nhiên liệu cao kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, song khu vực này phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn nhập khẩu.

Theo phân tích của hãng tin AFP dựa trên số liệu các nước thành viên do Ủy ban châu Âu công bố ngày 24/9, giá dầu diesel trung bình tại các trạm bơm trên toàn EU gồm 27 quốc gia đã lên mức cao kỷ lục 2,23 Euro/lít.

Ủy ban châu Âu cho hay, dầu diesel của Mỹ chiếm khoảng 50% tổng lượng dầu diesel nhập khẩu vào EU trong tháng 8/2026.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, bất kỳ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel nào của Mỹ được Tổng thống Trump ủng hộ đều sẽ là quyết định “tồi tệ”, kể cả đối với nền kinh tế số 1 thế giới.

Nhà lãnh đạo Pháp nêu rõ: “Quyết định này sẽ tồi tệ, không chỉ đối với phần còn lại của thế giới mà còn đối với nền kinh tế Mỹ”.

Trước đó, ngày 22/9, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét liệu việc áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel có giúp hạ nhiệt mức giá nhiên liệu quan trọng này - vốn đang ở mức cao kỷ lục - hay không.

CNBC dẫn lời ông Bessent cho rằng: “Chúng tôi đang xem xét liệu điều này có khả thi xét về tổng công suất lọc dầu hay không, và liệu một lệnh cấm hoàn toàn hay một phần có hiệu quả hay không”.