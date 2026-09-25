Dòng tiền quá kém, nỗ lực phục hồi bất thành

Thanh khoản quá kém trong nhóm blue-chips khiến giá thiếu ổn định.

Phần lớn thời gian VN-Index vẫn xanh trong phiên nhưng chốt lại vẫn giảm 0,03% (-0,52 điểm) so với tham chiếu. Ảnh hưởng của trụ là một nguyên nhân, nhưng độ rộng cho thấy cổ phiếu phần lớn cũng diễn biến kém: Lúc độ rộng tốt nhất khoảng 9h40 sàn HoSE có 133 mã tăng/81 mã giảm, nhưng kết phiên chỉ còn 104 mã tăng/150 mã giảm.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất có khả năng tác động đến điểm số, VHM vẫn tăng 1,83%, GAS tăng 0,37%, MBB tăng 0,25%, VPB tăng 1,13%. Sức ép chủ đạo đến từ VIC giảm 0,78%, VCB giảm 0,34%, BID giảm 0,56%, CTG giảm 0,33%, MCH giảm 0,49%. Đà trượt giảm của VN-Index cũng chỉ mới đỏ trong vài giao dịch cuối cùng do phần lớn các blue-chips suy yếu. Những mã trụ còn xanh nói trên cũng không giữ được mức giá cao nhất.

Thanh khoản rổ VN30 rất tệ với xấp xỉ 2.300 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, thấp kỷ lục 27 phiên trở lại đây. Rổ này cũng chỉ chiếm 57,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Dòng tiền vào yếu khiến khả năng giữ giá không tốt. Độ rộng nhóm này từ chỗ toàn bộ xanh đầu phiên, đến cuối còn 11 mã và 14 mã đỏ. Toàn bộ 30 cổ phiếu đều đã bị ép giá xuống với biên độ khác nhau, trong đó 12 mã bị ép quá 1%. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,03%.

Bốn cổ phiếu đang tăng tốt nhất nhóm blue-chips là BSR tăng 3,17%, GVR tăng 2,44%, VHM tăng 1,83%, VPB tăng 1,13%. Phía giảm may mắn cũng chưa có nhiều cổ phiếu bị ép quá sâu: SSB giảm 1,25%, VNM giảm 1,16% là duy nhất đáng kể và vốn hóa ảnh hưởng cũng hạn chế.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng đã cho thấy cổ phiếu suy yếu dần theo thời gian, không phải do bên bán quá mạnh mà do tiền quá ít. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE chỉ hơn 4 ngàn tỷ đồng, thuộc ngưỡng thấp kỷ lục. Điểm may mắn là biên độ giảm giá cũng không mạnh ở đa số cổ phiếu vì bên bán vẫn chưa hoàn toàn “dứt khoát”. Trong 150 cổ phiếu đang đỏ chỉ có 51 mã giảm từ 1% trở lên. 10 mã trong số này có thanh khoản trên 10 tỷ đồng và cao nhất là NVL cũng chỉ mới khớp 55,2 tỷ đồng, giá giảm 2,05%.

Ở nhóm tăng giá, 47 cổ phiếu còn giữ được mức tăng từ 1% trở lên và cũng chỉ 10 mã khớp quá 10 tỷ đồng. Ngoài các blue-chips, PET tăng 6,78%, GEE tăng 1,55%, DCM tăng 1,03%, GEL tăng 2,75%, PVT tăng 1,57%, NAB tăng 2,5% là số còn lại đáng chú ý.

Tổng thể thị trường hôm nay, xấp xỉ 70% số cổ phiếu có giao dịch và 67% thanh khoản tập trung ở những cổ phiếu dao động giá nhỏ dưới +/-1%. Điều này đi kèm với ngưỡng thanh khoản cực thấp cho thấy thị trường thực ra là cân bằng. Chỉ có điều trạng thái này quá mong manh, dựa trên sự “đóng băng” giao dịch tạm thời. Không có gì đảm bảo thị trường sẽ không mở biên độ nếu có hiện tượng ép trụ hoặc một bên thay đổi quyết định trong phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mức độ bán ròng còn -124,4 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này tăng mua 45% so với sáng hôm qua trong khi giảm bán 14%. Dù vậy quy mô giao dịch mua chỉ tập trung vào SBT +264,8 tỷ và BSR +95,8 tỷ. Phía bán ròng có MSB -100,6 tỷ, VIC -57,3 tỷ, TCB -52,6 tỷ, HPG -48,9 tỷ, VPB -32,2 tỷ, CTG -37,6 tỷ.