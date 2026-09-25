Kinh tế xã Phúc Thịnh tăng trưởng 10,8% trong 9 tháng đầu năm 2026

Sáng 25-9, xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Thường trực Đảng uỷ xã Phúc Thịnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Theo UBND xã Phúc Thịnh, 9 tháng đầu năm cơ cấu kinh tế xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến ngày 15-9, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 865,2 tỷ đồng, bằng 46% dự toán thành phố giao; thu ngân sách xã đạt hơn 2.093,5 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán. Chi ngân sách đạt hơn 1.307,4 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm 75%.

Trong đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh đạt hơn 5.308 tỷ đồng cho 231 dự án. Lũy kế giải ngân đạt hơn 2.610 tỷ đồng, bằng 69,64% kế hoạch vốn giao đầu năm (đạt 49,18% kế hoạch hiện tại).

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện đối với 96 dự án, tổng diện tích 1.203,8ha. Đến nay, xã đã bàn giao 330,94ha mặt bằng sạch, đạt 72,8% diện tích phải giải phóng mặt bằng; khoảng 6.531 hộ dân đã nhận bồi thường, hỗ trợ. Ngoài ra, 133 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được nghiên cứu, triển khai.

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Xã đã tiếp nhận, giải quyết 2.315 hồ sơ, cấp mới 1.354 hộ kinh doanh; tổ chức chương trình “Tự hào Nông sản Việt 2026” với 120 gian hàng, thu hút khoảng 40.000 lượt khách. 8 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử. Sản xuất nông nghiệp ổn định, diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 1.422,2ha, vụ mùa 1.365,9ha; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát, không phát sinh dịch bệnh.

Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hà

Trong quý IV, xã Phúc Thịnh phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó có 47 dự án khởi công mới và 87 dự án hoàn thành thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các dự án đường Vành đai 3, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Xã cũng tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng đánh giá cao các kết quả xã đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị người đứng đầu cấp uỷ, chi bộ phát huy tính gương mẫu, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra.