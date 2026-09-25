Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cục trưởng Cục Vận tải đường bộ Thái Lan, ông Sorapong Paitoonphong cho biết quy định này được đưa ra trong bối cảnh lưu lượng xe chở hàng nước ngoài lưu thông tại Thái Lan tăng mạnh theo các hiệp định vận tải đường bộ quốc tế. Các hiệp định này được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương qua các tuyến đường và cửa khẩu được chỉ định, giúp tối ưu hóa chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Thái Lan.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện nước ngoài, đặc biệt là xe chở nông sản đã buộc cơ quan chức năng nước này phải thắt chặt công tác kiểm soát lưu thông.

Theo quy định mới, các phương tiện thương mại nước ngoài khi đi vào lãnh thổ Thái Lan bắt buộc phải trang bị thiết bị GPS để Cục Vận tải đường bộ Thái Lan theo dõi và giám sát toàn bộ hành trình.

Hiện nay, hoạt động vận tải đường bộ giữa Thái Lan và các nước láng giềng chủ yếu dựa trên nền tảng pháp lý của Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải xuyên biên giới tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS CBTA), Hiệp định Khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh (AFAFGIT) cùng các thỏa thuận song phương.

Các khung hợp tác này cho phép phương tiện thương mại lưu thông qua các hành lang kinh tế và cửa khẩu được quy định nhằm thúc đẩy thương mại nội khối, song cũng đặt ra thách thức về quản lý an toàn giao thông và hạ tầng tại nước tiếp nhận.