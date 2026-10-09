Endrick rời Real để tự cứu vãn sự nghiệp?

Endrick chưa được HLV Jose Mourinho trọng dụng trong mùa giải này. Ảnh: Reuters.

Endrick đứng trước lựa chọn quan trọng tiếp theo cho sự nghiệp. Theo Gazzetta dello Sport, tiền đạo người Brazil đồng ý gia nhập AC Milan theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Thương vụ vẫn cần Real Madrid và đội bóng Italy đạt thỏa thuận.

Ở tuổi 20, Endrick đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Bernabeu. Anh mới có 4 phút thi đấu cho Real Madrid mùa này. Việc liên tục ngồi ngoài khiến tương lai của tiền đạo Brazil trở thành dấu hỏi lớn.

Milan từng theo đuổi Endrick trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 nhưng không đạt được thỏa thuận. Lần này, đội bóng Italy có thể trở thành điểm đến phù hợp để cầu thủ sinh năm 2006 tìm lại nhịp thi đấu.

Tại Milan, Endrick được kỳ vọng cạnh tranh vị trí trên hàng công với Goncalo Ramos trong đội hình của HLV Ruben Amorim. AS Roma và Aston Villa cũng từng được liên hệ với chân sút này.

Endrick gia nhập Real Madrid từ Palmeiras với rất nhiều kỳ vọng. Mùa 2024/25, anh ra sân 37 trận và ghi 7 bàn. Tuy nhiên, cơ hội dành cho tiền đạo Brazil giảm mạnh sau đó.

Trước kỳ chuyển nhượng tháng 1 mùa 2025/26, Endrick chỉ có 3 lần ra sân. Real Madrid sau đó để anh gia nhập Lyon theo dạng cho mượn. Tại Pháp, tiền đạo này thi đấu 21 trận, ghi 8 bàn và có 7 kiến tạo.

Những con số ấy cho thấy Endrick vẫn có khả năng tạo ảnh hưởng khi được trao thêm cơ hội. Vấn đề nằm ở việc anh không thể duy trì vị trí tại Real Madrid.

Cựu tiền đạo Alexandre Pato cũng cho rằng Endrick nên rời Bernabéu để được thi đấu thường xuyên hơn. “Tôi nghĩ Endrick cần thay đổi, bởi sẽ rất khó để cậu ấy thi đấu ở Madrid”, Pato nói.

Với một cầu thủ mới 20 tuổi, được thi đấu thường xuyên có thể quan trọng hơn việc tiếp tục chờ đợi cơ hội tại môi trường cạnh tranh tại Real Madrid.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.