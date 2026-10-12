Thống kê trận đấu Al Shabab 3-0 Al Taawon: Al Shabab thắng đậm thuyết phục

Trận hòa cay đắng trước Tottenham Hotspur ngay tại Old Trafford khiến Manchester United chính thức trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua. Màn trình diễn bạc nhược dù được thi đấu hơn người đang đẩy HLV Michael Carrick đứng trước nguy cơ rất lớn bị sa thải.