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Thống kê trận đấu Al Shabab 3-0 Al Taawon: Al Shabab thắng đậm thuyết phục

Al Shabab giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al Taawon. Ricardo Mathias là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.93. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Báo Lâm Đồng
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Kết quả & diễn biến bàn thắng

Thống kê trận đấu

Al Taawon kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Al Shabab vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Al Taawon lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Chấm điểm cầu thủ

Đội hình ra sân

Những khoảnh khắc quyết định

Lịch sử đối đầu

Phong độ & thống kê mùa giải

Bảng xếp hạng

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

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Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-al-shabab-3-0-al-taawon-al-shabab-thang-dam-thuyet-phuc-468883.html