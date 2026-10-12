Thống kê trận đấu Al Shabab 3-0 Al Taawon: Al Shabab thắng đậm thuyết phục
Al Shabab giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al Taawon. Ricardo Mathias là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.93. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thống kê trận đấu
Al Taawon kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Al Shabab vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Al Taawon lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
Bảng xếp hạng
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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Đại Ngàn
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-al-shabab-3-0-al-taawon-al-shabab-thang-dam-thuyet-phuc-468883.html