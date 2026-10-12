Ác mộng ở Anfield

Hành quân đến Anfield để đối đầu với Liverpool trong khuôn khổ vòng 6 - Ngoại hạng Anh, Man City đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. The Citizens đã thắng cả 5 trận Premier League đầu mùa, lần thứ tư đạt thành tích này trong lịch sử CLB. Cùng với đó Man City cũng bất bại 10 trận sân khách gần nhất tại giải đấu số 1 Anh, gồm 6 chiến thắng và 4 trận hòa và ghi bàn trong 21 trận Premier League liên tiếp, “Lữ đoàn đỏ” cũng đã cán mốc 2.000 bàn thắng tại giải đấu số 1 nước Anh, sau chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace. Một yếu tố khác mang lại sự tự tin cho Man City trước Liverpool, đó là lịch sử đối đầu, khi Man City thắng cả 3 lần đối đầu mùa trước, trong đó thắng cả 2 trận lượt đi, về tại Premier League. Và trong chuyến làm khách tại Anfield đêm 11/10, một lần nữa Man City lại buộc đội chủ nhà nếm trái đắng thêm một lần nữa.

Về phía chủ nhà Liverpool, đội bóng của HLV Iraola đang thể hiện phong độ của một đội bóng giàu năng lượng. Trong các trận đấu từ đầu mùa giải 2026/27, “Lữ đoàn đỏ” đều gây áp lực cực lớn lên đối thủ ngay trên phần sân của đối phương. Cách chơi với cường độ lớn đã bóp nghẹt đối thủ ngay từ khâu triển khai và nhanh chóng chuyển hóa những pha đoạt bóng thành cơ hội. Ở hàng thủ, với 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy hệ thống phòng ngự của Liverpool cũng đang tiến bộ, nhưng 4 trận hòa liên tiếp tại Anfield (chỉ tính ở Ngoại hạng Anh) lại là điều khó chấp nhận. Chính việc hòa quá nhiều, nên đoàn quân của Iraola vẫn lẹt đẹt không thể vươn lên nhóm dẫn đầu. Dù vẫn đang bất bại, nhưng Liverpool chỉ còn một trận nữa là chạm kỷ lục mà họ không hề mong muốn, đó là hòa 5 trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League mà chính họ từng lập ra. Tuy nhiên, trước sức mạnh khủng khiếp của Man City, Liverpool thậm chí còn không có nổi một trận hòa trong trận đấu vào đêm 11/10.

Trở lại trận đấu, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Liverpool nhập cuộc tự tin và tạo ra một số cơ hội khá rõ rệt trước khung thành Man City. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield không thể tận dụng những cơ hội ban đầu để chuyển hóa thành bàn thắng. Sau những phút đầu tiên chống đỡ khá vất vả, Man City dần lấy lại thế trận và tạo ra thế trận đôi công cực kỳ hấp dẫn. Tuy vậy, cả 2 đội đều không thể tìm tới mành lưới đối phương, và hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister lần lượt thử tài thủ môn Gianluigi Donnarumma bằng những cú sút xa, nhưng không thể đánh bại người gác đền bên phía Man City. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra ở phút 62, khi Ryan Gravenberch phạm lỗi với Doku và nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ rời sân sớm. Sự thiếu hụt nhân sự, khiến Liverpool trả giá ở phút 65. Sau pha solo rồi dứt điểm bóng bật ra của Doku, Haaland chớp thời cơ nhanh sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

3 phút sau, Jeremy Doku có pha đột phá sở trường bên cánh rồi rẽ vào trung lộ, cú cứa lòng tuyệt đỉnh của tiền vệ người Bỉ đã giúp Man City gia tăng cách biệt. The Citizens kết thúc mọi hy vọng có điểm của “Lữ đoàn đỏ” ở phút 78, bằng pha phối hợp cực hay trong vòng cấm. Cherki thoát xuống dùng động tác giả loại bỏ Frimpong rồi tung cú sút chân phải ấn định tỉ số 3-0 cho Man City. Với chiến thắng này, Man City đã có 6 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh, còn Liverpool đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải mới.