Man City giành chiến thắng lịch sử tại Anfield

Liverpool khởi đầu đầy tự tin, kiểm soát khu trung tuyến và liên tục gây sức ép lên Man City. Tuy nhiên, chỉ một tấm thẻ đỏ cùng sự xuất hiện của Jeremy Doku đã khiến cục diện trận đấu đảo chiều chóng mặt. Từ thế trận giằng co không có nhiều cơ hội rõ rệt, đội khách bùng nổ trong hiệp hai để giành chiến thắng 3-0 ngay tại Anfield.

Như thường lệ, Haaland có thể chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Trong 20 phút đầu tiên, Liverpool là đội chơi chủ động hơn. Các cầu thủ áo đỏ dâng cao đội hình, tranh chấp quyết liệt và khiến Erling Haaland gần như mất hút trước sự đeo bám của hàng thủ chủ nhà. Ryan Gravenberch nổi bật ở khu vực giữa sân nhờ khả năng đánh chặn và phân phối bóng, thậm chí được Jamie Carragher so sánh với Patrick Vieira thời đỉnh cao.

Man City gặp khó trong việc triển khai thế trận quen thuộc. Hiệp một chứng kiến đội khách gần như không tạo ra cơ hội đáng kể, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng vỏn vẹn 0,07, thấp hơn nhiều so với 0,42 của Liverpool. Dù vậy, đội chủ nhà cũng không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng. Những pha phối hợp cuối cùng thiếu độ sắc bén khiến trận đấu vẫn ở thế cân bằng sau 45 phút.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 63, khi Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai sau pha va chạm với Doku. Quyết định của trọng tài gây tranh cãi, nhưng việc mất người đã giáng đòn mạnh vào Liverpool. Đội chủ nhà không chỉ thiếu hụt nhân sự mà còn đánh mất khả năng kiểm soát khu trung tuyến, vốn là nền tảng giúp họ đứng vững trong hiệp một.

Đúng thời điểm ấy, Doku trở thành nhân tố định đoạt trận đấu. Sự xuất hiện và những pha đi bóng trực diện bên cánh trái giúp hàng công Man City trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Chỉ hai phút sau khi Liverpool mất người, Haaland xoay người dứt điểm trong vùng cấm, mở tỷ số ở phút 65. Đây là bàn thắng thứ 6 của tiền đạo người Na Uy sau 6 vòng đấu.

Liverpool chưa kịp ổn định đội hình đã phải nhận thêm đòn choáng váng. Phút 68, Doku đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải sở trường, đánh bại Alisson để nhân đôi cách biệt. Nếu bàn thắng của Haaland khai thông thế bế tắc, pha lập công của Doku gần như dập tắt hy vọng trở lại của đội chủ nhà.

Liverpool không thể tạo khác biệt khi thiếu nhiều trụ cột.

Đến phút 78, Rayan Cherki dễ dàng đưa bóng vào lưới Alisson sau một pha phối hợp mạch lạc, nâng tỷ số lên 3-0. Từ chỗ khiến Man City bế tắc trong hiệp một, Liverpool sụp đổ chỉ trong hơn 10 phút sau chiếc thẻ đỏ.

Thất bại này cho thấy Liverpool đã trả giá đắt khi mất Gravenberch, nhưng cũng chứng tỏ khả năng tạo đột biến của Man City. Tấm thẻ đỏ mở ra khoảng trống, còn Doku là người trực tiếp khai thác nó, biến một trận đấu cân bằng thành màn trình diễn áp đảo của đội khách. Thầy trò Enzo Maresca giữ vững ngôi đầu với 18 điểm, hơn Arsenal 3 điểm, trong khi Liverpool đứng thứ 9 với 9 điểm.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.