Thống kê trận đấu Racing Santander 2-2 Valencia: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

(Tin thể thao, lịch thi đấu bóng chuyền) Giải bóng chuyền VĐQG 2026 khởi tranh với lịch thi đấu hai giai đoạn rõ ràng, quy tụ 16 đội mạnh, hứa hẹn mùa giải sôi động cùng mức thưởng kỷ lục và cuộc đua hấp dẫn. Giai đoạn 1 từ 6/4 đến 19/4/2026 (Đông Anh, Hà Nội). Giai đoạn 2, nữ từ 14/10 đến 25/10/2026 (Vĩnh Long) còn nam từ 28/10 đến 8/11/2026 (TP.HCM).