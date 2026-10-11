Vinicius xin lỗi sau thẻ đỏ vì giật tóc đối thủ, Mourinho bỏ họp báo

Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal tại LaLiga rạng sáng nay, nhưng trận đấu trên sân Santiago Bernabeu lại trở nên căng thẳng bởi chiếc thẻ đỏ dành cho Vinicius Junior trong hiệp hai.

Ngôi sao người Brazil không có tên trong đội hình xuất phát khi HLV Jose Mourinho quyết định trao cơ hội cho Yan Diomande. Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận Vinicius vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất ở mùa giải này.

Ảnh: REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Khi tỷ số đang là 0-0, Vinicius được tung vào sân ở phút 52 nhằm tăng cường sức tấn công. Chỉ 10 phút sau, Diomande ghi bàn mở tỷ số, giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước.

Kịch tính xảy ra khi Vinicius đưa bóng vào lưới Villarreal sau đường chuyền của Jude Bellingham. Tưởng chừng Real Madrid đã nâng tỷ số lên 2-0, HLV Mourinho thậm chí chạy vào sân ăn mừng cùng các học trò.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng biến thành sự thất vọng. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Isidro Diaz de Mera xác định Vinicius đã có hành vi giật tóc Nathan Saliba trong tình huống trước khi ghi bàn.

Bàn thắng không được công nhận và tiền đạo người Brazil phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này khiến băng ghế dự bị Real Madrid phản ứng dữ dội.

Ảnh: REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Sau trận đấu, Vinicius đăng tải lời xin lỗi ngắn gọn trên Instagram: "Niềm vui vẫn còn đó. Xin lỗi các đồng đội và người hâm mộ".

Theo báo cáo của trọng tài, Vinicius còn có phản ứng gay gắt sau khi bị truất quyền thi đấu. Cầu thủ người Brazil được cho là đã la hét, tiến về phía trọng tài với thái độ hung hăng và phải được các đồng đội can ngăn.

Sự tức giận của Real Madrid không chỉ thể hiện trên sân. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho đã không xuất hiện trong buổi họp báo theo lịch trình. Động thái này diễn ra sau những phản ứng mạnh mẽ của đội chủ nhà đối với quyết định của trọng tài.

Việc Vinicius bị đuổi khỏi sân khiến Real Madrid phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối. Dù chịu sức ép từ Villarreal, đoàn quân của Mourinho vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0.

Chiếc thẻ đỏ cũng khiến Vinicius đối diện nguy cơ bị treo giò ở giai đoạn quan trọng sắp tới. Án phạt cụ thể dự kiến được cơ quan kỷ luật bóng đá Tây Ban Nha xác nhận trong tuần này.

Ảnh: Angel Martinez/Getty Images

Real Madrid sẽ gặp Sevilla vào ngày 18/10, trước khi làm khách trên sân Barcelona ngày 25/10. Nếu nhận án treo giò nhiều trận, Vinicius có nguy cơ vắng mặt ở cuộc đối đầu quan trọng với đại kình địch.

Chiến thắng trước Villarreal giúp Real Madrid đứng thứ ba trên bảng xếp hạng LaLiga, kém Atletico Madrid một điểm và đội đầu bảng Barcelona sáu điểm. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Vinicius cùng phản ứng của Mourinho đang trở thành tâm điểm chú ý sau trận đấu.