Đường mới, thêm thuận lợi cho dân sinh

Tuyến đường La Thông được cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Tuyến đường từ Quốc lộ 1B vào khu vực xóm La Thông có vai trò kết nối khu dân cư với mạng lưới giao thông trong vùng. Trước khi được cải tạo, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường bê tông xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, nứt vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất và hàng hóa của người dân.

Tình trạng xuống cấp diễn ra nhanh hơn do tuyến đường thường xuyên có phương tiện tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng lưu thông. Việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường vì thế trở thành yêu cầu cần thiết, đồng thời đáp ứng mong muốn của người dân trong khu vực.

Tháng 6-2026, dự án cải tạo, sửa chữa và nâng cấp đoạn đường từ Km11 Quốc lộ 1B đi xóm La Thông được khởi công với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Công trình có chiều dài hơn 3km, nền đường rộng 6,5m, mặt đường bê tông rộng 5,5m, dày 18cm. Hệ thống rãnh dọc hai bên đường được đầu tư đồng bộ nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, góp phần bảo đảm độ bền công trình trong quá trình khai thác.

Sau hơn 3 tháng triển khai, dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng xây lắp, sớm hơn kế hoạch khoảng 2 tháng. Kết quả này có sự phối hợp giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình triển khai.

Tuyến đường sau khi được cải tạo có mặt đường rộng, bằng phẳng, giúp việc lưu thông thuận tiện hơn. Người dân có điều kiện vận chuyển nông sản, hàng hóa nhanh chóng, an toàn, đồng thời tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Ông Nông Văn Nùm, cư dân xóm 11, xã Đồng Hỷ, cho biết: Tuyến đường được làm mới đã cải thiện rõ rệt điều kiện đi lại của người dân. Trước đây, mặt đường xuống cấp khiến việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Nay đường rộng và bằng phẳng hơn, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Ông Phạm Ngọc Quý, Trưởng xóm 11, xã Đồng Hỷ, cũng cho rằng: Công trình đáp ứng mong muốn của người dân trong nhiều năm qua. Tuyến đường được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại khu dân cư.

Tuyến đường mới đưa vào sử dụng cũng đặt ra yêu cầu quản lý, khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng hiệu quả. Đây là vấn đề được người dân quan tâm, nhất là việc kiểm soát tải trọng phương tiện, bởi áp lực từ xe tải trọng lớn từng là một trong những nguyên nhân khiến mặt đường cũ xuống cấp nhanh.

Ông Đặng Triệu Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đồng Hỷ, thông tin thêm: Địa phương sẽ chú trọng công tác tổ chức giao thông, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng sau đầu tư. Việc kiểm soát phương tiện, tải trọng lưu thông trên tuyến được quan tâm nhằm bảo đảm công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Một tuyến đường được cải tạo, nâng cấp không chỉ giải quyết những bất cập về giao thông trước mắt mà còn mở thêm điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa. Với việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch, tuyến đường từ Quốc lộ 1B vào xóm 11 đang tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế của địa phương.