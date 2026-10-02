Quyết tâm đấu tranh với tội phạm mua bán người và ma tuý
Ngày 2-10, tại Hà Nội, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý ở khu vực biên giới, vùng biển và tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người; tổng kết các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống mua bán người" năm 2026; trao thưởng Chuyên án A3-626p.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quyet-tam-dau-tranh-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi-va-ma-tuy-64656