Quyết tâm đấu tranh với tội phạm mua bán người và ma tuý

Chỉ còn ít ngày trước mốc 10/10, công trường Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy đang được tăng cường thi công cả ngày lẫn đêm. Trong đó, thảm mặt đường và hoàn thiện đồng bộ các hạng mục đang là những phần việc được tập trung để sớm đưa tuyến đường vào khai thác.