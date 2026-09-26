Đường mới mở cơ hội sinh kế

Hành trình thuận lợi, an toàn

Những ngày đầu thu, cô giáo Nguyễn Thị Tuyền, Trường Mầm non Dền Thàng, dễ dàng di chuyển trên tuyến đường mới từ trường ra khu vực Mường Hum. Quãng đường trước đây thường mất khoảng 20 phút, thậm chí lâu hơn vào ngày mưa, nay chỉ còn khoảng 10 phút.

Tuyến đường được hoàn thiện giúp cô giáo Nguyễn Thị Tuyền di chuyển thuận lợi, an toàn.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyền cho biết: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư nên tuyến đường nay sạch đẹp, giao thông thuận tiện cho cả giáo viên và bà con. Học sinh đến lớp không còn lem luốc bùn đất như trước, việc đưa đón của phụ huynh cũng nhanh chóng, dễ dàng hơn nhiều”.

Nhiều hộ dân đã hiến đất để nắn cua, mở rộng mặt đường.

Để tuyến đường thảm nhựa asphalt dài 6 km, rộng rãi và khang trang như hôm nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai qua nhiều khâu, cùng sự đồng thuận, chung sức của người dân. Trong vùng thực hiện dự án, nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất sản xuất, đất ở và cây trồng, góp phần tạo mặt bằng, mở rộng tuyến đường.

Một trong những hộ dân tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường là gia đình anh Lồ Páo Ly, ở thôn Bản Phố.

Ý thức được lợi ích lâu dài của tuyến đường đối với bản thân và cộng đồng, anh Ly đã vui vẻ nhường phần đất hơn 100 mét vuông đang canh tác của gia đình để để phục vụ việc nắn chỉnh tuyến đường, góp phần cùng đơn vị thi công triển khai kịp tiến độ đề ra.

Anh Lồ Páo Ly cho biết: "Được chính quyền địa phương xuống tận nơi tuyên truyền, vận động, người dân đều sẵn sàng ủng hộ để dự án sớm hoàn thành. Con đường mới mở ra giúp bà con đi lại dễ dàng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương".

Chính sự đồng thuận, tinh thần sẵn sàng chia sẻ vì lợi ích chung của những người dân như anh Ly đã góp phần giúp công tác giải phóng mặt bằng được triển khai thuận lợi, tạo tiền đề cho tuyến đường hoàn thành đúng dự kiến.

Người dân phát dọn cỏ cây, khơi rãnh tuyến đường.

Bên cạnh việc đồng lòng hiến đất làm đường, sau khi tuyến đường thảm nhựa hoàn thành, Nhân dân các thôn bản còn tự giác bảo nhau chung tay chăm sóc, bảo vệ công trình.

Định kỳ hằng tháng, các hộ dân lại cùng nhau ra quân vệ sinh rãnh thoát nước và phát quang cỏ dại, cây cối hai bên đường. Việc này giúp mặt đường luôn thông thoáng, sạch đẹp và đảm bảo tầm nhìn an toàn cho các phương tiện lưu thông, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng công trình.

Động lực phát triển kinh tế

Con đường mới thảm nhựa asphalt không chỉ xóa bỏ trở ngại giao thông mà còn mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế cho hơn 3.000 dân sinh sống tại khu vực xã Dền Thàng cũ.

Trước đây, mỗi vụ thu hoạch ngô, thóc hay khi có gia súc, gia cầm cần bán, người dân phải gùi, gánh hàng giờ mới ra được chợ Mường Hum. Đường sá đi lại khó khăn, thương lái ngại vào tận nơi nên việc tiêu thụ nông sản của người dân gặp không ít trở ngại. Nay, đường thuận lợi, xe tải của thương lái có thể vào tận sân, tận vườn của từng nhà để thu mua nông sản đúng giá thị trường, không còn cảnh chèn ép giá như trước.

Người dân khu vực xã Dền Thành cũ vui mừng khi tuyến đường mới được hoàn thành.

Chị Sùng Thị Giấy - Bí thư Chi bộ thôn Bản Phố hào hứng cho biết: "Giờ đây nông sản thu hoạch xong vận chuyển dễ dàng, bán con lợn, con gà không còn vất vả mang ra chợ như trước. Vừa qua nhà tôi bán đàn lợn đen, thương lái ở xuôi đưa ô tô vào tận nhà mua".

Tuyến đường dài 6 km không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển và tiêu thụ nông sản mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết với người dân, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Ông Lồ A Chính - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Dền Sáng, khẳng định: “Tuyến đường mới hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, hàng hóa, mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư liên kết với người dân trong sản xuất. Điển hình là mô hình trồng hoa ly đang phát triển mạnh, vừa mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp, vừa tạo nhiều việc làm ổn định cho người dân địa phương”.

Tuyến đường mới sẽ là nền tảng vững chắc để người dân trong khu vực tiếp tục vươn lên, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc bền vững.

Tuyến đường thảm nhựa dài 6 km là kết quả của sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng thuận, chung sức của chính quyền và Nhân dân địa phương. Công trình tạo thêm động lực để người dân khu vực xã Dền Thàng cũ nói riêng, xã Dền Sáng nói chung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng tới cuộc sống ngày càng ấm no, bền vững.