Lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TPHCM trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

* Tổ ĐB số 9: Tiếp xúc cử tri các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở UBND phường Bình Lợi Trung (355/5 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung) kết nối trực tuyến với các phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, lúc 8 giờ ngày 28-9-2026.

* Tổ ĐB số 10: Tiếp xúc cử tri các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, trực tiếp tại trụ sở UBND phường An Phú Đông (540 Hà Huy Giáp, khu phố 28, phường An Phú Đông) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Thới An, Tân Thới Hiệp, lúc 8 giờ ngày 2-10-2026; trực tiếp tại trụ sở UBND phường Tân Tạo (hội trường A, 1409 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo) kết nối trực tuyến với các điểm cầu các phường: Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, lúc 14 giờ ngày 2-10-2026.

* Tổ ĐB số 12: Tiếp xúc cử tri các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, trực tiếp tại hội trường HĐND-UBND xã Bình Mỹ (số 1627 tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Bình Mỹ), kết nối trực tuyến với các điểm cầu các xã: Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Hóc Môn, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi, lúc 14 giờ ngày 2-10-2026.

* Tổ ĐB số 5: Tiếp xúc cử tri Đặc khu Côn Đảo và các xã, phường: Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Tam Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, trực tiếp tại hội trường Đảng ủy xã Ngãi Giao (số 68 Trần Hưng Đạo, xã Ngãi Giao) kết nối trực tuyến với các điểm cầu của các xã, phường, đặc khu: Côn Đảo, Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ, Phước Hải, Tam Long, Nghĩa Thành, Kim Long, lúc 14 giờ ngày 2-10-2026; tiếp xúc cử tri các xã: Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Bình Giã, trực tiếp tại hội trường xã Bình Châu (quốc lộ 55, ấp Láng Găng, xã Bình Châu) kết nối trực tuyến với các điểm cầu của các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuân Sơn, Bình Giã, lúc 8 giờ ngày 5-10-2026.