Sơn La sàng lọc nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo hướng sát thực tiễn

Ngày 25/9, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 - 2027.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan này đã tiếp nhận 83 đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các cơ quan, đơn vị. Trong đó, 47 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ; 30 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 6 đề xuất thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi làm việc

Trên cơ sở tiếp nhận, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tra cứu các thông tin liên quan đến nội dung đề xuất, đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành đối với những nhiệm vụ thuộc từng lĩnh vực để phục vụ quá trình rà soát, lựa chọn.

Theo kế hoạch, danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 và 2027 dự kiến gồm 27 đề xuất. Trong đó, năm 2026 thực hiện 16 đề xuất, gồm 8 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ và 8 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Năm 2027 dự kiến thực hiện 11 đề xuất, trong đó có 6 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ và 5 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, rà soát nhiều nội dung liên quan đến từng đề xuất, từ tên nhiệm vụ, nội dung, thời gian thực hiện đến tính khả thi, sản phẩm đầu ra và kinh phí tổ chức thực hiện.

Việc xác định thứ tự ưu tiên cũng được đặt ra nhằm bảo đảm nguồn lực khoa học, công nghệ được tập trung vào những nhiệm vụ thực sự cần thiết.

Các cán bộ tham dự buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đánh giá kỹ tính cần thiết, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng đề xuất; đồng thời rà soát các đề tài, dự án đang triển khai để hạn chế tình trạng trùng lặp, chồng chéo.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Hậu, các sở, ngành cần ưu tiên những nhiệm vụ xuất phát từ yêu cầu thực tế, có khả năng phục vụ trực tiếp các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với những nhiệm vụ dự kiến triển khai trong năm 2026, cần rà soát kỹ các điều kiện thực hiện, bảo đảm sau khi được phê duyệt có thể triển khai ngay.

Những nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết hoặc chưa đủ điều kiện triển khai có thể xem xét chuyển sang năm 2027, qua đó bảo đảm tính chủ động trong bố trí nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học, công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các sở, ngành thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định mới của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ; đồng thời hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý, nguồn lực trước khi tổ chức thực hiện.

Sau khi danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan liên quan cần chủ động cân đối kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Việc sàng lọc, lựa chọn nhiệm vụ ngay từ khâu đề xuất được xem là bước quan trọng nhằm nâng cao tính thực chất của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng các nguồn lực vào những vấn đề mà địa phương đang cần giải quyết, đồng thời tăng khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị ứng dụng trong thực tiễn.