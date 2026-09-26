Lâm Đồng đốc thúc đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì tại cuộc họp

Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có tổng diện tích đất thu hồi 1.070 ha, với 822 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, đã ban hành thông báo thu hồi đất 814 hồ sơ/1.058,56 ha (đạt tỷ lệ 98,93% dự án, tăng 6 hộ/1,66 ha); kiểm đếm 747 hồ sơ/1.018,1 ha, đạt tỷ lệ 95,15%; Còn 75 hộ/51,91 ha chưa kiểm đếm.

Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 Cao Xuân Thành có ý kiến tại cuộc họp

Qua xét pháp lý, đã chuyển 692 hồ sơ/767,78 ha, trong đó đã xét pháp lý 506 hồ sơ/602,87 ha, so với kỳ trước tăng 65 hồ sơ/41,42 ha. Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 157 hồ sơ/406,50 ha. Đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng với 84 hồ sơ/128,52 ha, so với kỳ trước, tăng 24 hồ sơ/15,45 ha.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu của UBND tỉnh; trong đó, chưa hoàn thành ban hành thông báo thu hồi đất 14/38 hồ sơ còn lại; chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý 170/208 hồ sơ...

Đến nay, dự án mới chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng được 188,35 ha (đạt 17,6%, bao gồm 59,83 ha đất do UBND xã quản lý); Dự án tái định cư Sơn Mỹ vẫn chưa hoàn thành và công tác bố trí tái định cư vẫn chưa được giải quyết.

Riêng khu vực ưu tiên 375 ha đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xét pháp lý và niêm yết phương án đối với toàn bộ diện tích, song mới có 52 hồ sơ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, diện tích 110,27 ha.

Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Phan Dương Cường có ý kiến tại cuộc họp

Đối với Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1, tổng diện tích đất thu hồi là 468 ha. Đã ban hành thông báo thu hồi đất 352 hộ, cá nhân, tổ chức/467,74 ha. Còn lại 5 hộ, cá nhân/0,61 ha; Đã kiểm kê 269 hộ, cá nhân/363,05 ha, đạt 77,52%. Đã niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ 60 hộ/95,80 ha, đạt 20,45% diện tích (tăng 11 hộ/22,72 ha).

Tại khu vực ưu tiên khoảng 165 ha, đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với toàn bộ 91 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức.

Kết quả xét pháp lý của địa phương 83 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức/138,08 ha. Một số hồ sơ còn vướng do chưa hoàn thiện trích lục, chưa xác định được chủ sử dụng đất hoặc người dân chưa thống nhất với phương án bồi thường. Việc xử lý hồ sơ đo đạc, bóc tách diện tích thửa đất còn chậm, không đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ Nguyễn Văn Ty có ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung thảo luận, làm rõ những hồ sơ còn tồn tại, vướng mắc trong công tác kiểm kê, xét pháp lý, lập và phê duyệt phương án bồi thường, cũng như việc bố trí tái định cư và chi trả tiền bồi thường.

Theo đó, sau cuộc họp trước, UBND xã Sơn Mỹ đã ban hành Quyết định thành lập Tổ xử lý nhanh theo yêu cầu của UBND tỉnh, đồng thời phối hợp các đơn vị tiếp tục tập trung giải quyết từng nội dung cụ thể các hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ 2 giai đoạn 1.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh. Do đó, đề nghị địa phương, ngành chức năng tiếp tục phối hợp rà soát, nỗ lực và đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 và 2 theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với dự án Sơn Mỹ 1, yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, phấn đấu đến ngày 30/10/2026 bàn giao ít nhất 400 ha mặt bằng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh

Qua đó, đối với các trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng cần đổi mới cách làm, bảo đảm hiệu quả hơn. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhưng vẫn không xác định được chủ sử dụng đất hoặc chủ sử dụng không chủ động liên hệ với cơ quan chức năng, yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 thực hiện ngay quy trình kiểm kê vắng chủ theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Sang, Giám đốc đại diện chủ đầu tư hạ tầng Dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có ý kiến tại cuộc họp

Đối với 18 hộ dân vướng mắc về giá bồi thường, đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu xã Sơn Mỹ tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh về các trường hợp đã phê duyệt giá bồi thường trước đây, nhưng chưa có kinh phí chi trả, dẫn đến chênh lệch lớn so với giá hiện tại, khiến người dân không đồng thuận, trong đó báo cáo trung thực, chi tiết bảng tính toán chênh lệch giá. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan phối hợp làm việc với cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin hướng dẫn giải quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị UBND xã Sơn Mỹ và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát, báo cáo trường hợp doanh nghiệp tích cực bàn giao mặt bằng sớm, để xem xét đề xuất khen thưởng đột xuất, qua đó động viên, khuyến khích doanh nghiệp, người dân phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB cùng với nhà nước.

Toàn cảnh cuộc họp

Về khu tái định cư cho dự án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với xã triển khai phương án bố trí tái định cư cho các hộ không đủ điều kiện trong tháng 9/2026. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo hỗ trợ địa phương cắm ranh, cắm lô các thửa đất khu vực này.

Đối với dự án Sơn Mỹ 2, đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị xã Sơn Mỹ tập trung phê duyệt phương án bồi thường; đồng thời đề nghị nhà đầu tư chủ động chuẩn bị đầy đủ kinh phí để tổ chức chi trả cho người dân ngay sau khi phương án được phê duyệt.