Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây hoạt động trở lại từ ngày 1/10/2026

Khu du lịch sinh thái cầu kính Rồng Mây thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN

Ngày 26/9, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đã có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ngành, đơn vị lữ hành du lịch, du khách, hộ kinh doanh để thông báo Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây sẽ hoạt động bình thường trở lại kể từ ngày 1/10/2026 cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Theo nội dung văn bản, trên cơ sở kiến nghị của công ty, trong thời gian qua công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn từ Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành có liên quan trong việc xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà công ty đã phản ánh. Đến nay, dự án liền kề đã tạm dừng việc thi công và vấn đề an toàn của Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tạm thời được đảm bảo.

Để đảm bảo cho việc duy trì việc làm, thu nhập và ổn định đời sống của cán bộ, công nhân viên, không làm đứt gãy lịch trình tour tuyến của du khách và các đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương...., Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây quyết định tiếp tục duy trì hoạt động bình thường kể từ ngày 1/10/2026.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn có văn bản số 22/CV-TĐHLS gửi UBND tỉnh Lai Châu về việc tạm dừng hoạt động do lo ngại ảnh hưởng trực tiếp của việc thi công Dự án Vườn Địa Đàng, dẫn tới nguy cơ mất an toàn đến tính mạng của nhân viên, du khách và các tài sản liên quan ở Khu du lịch Cầu Kính Rồng Mây. Kiến nghị xem xét đánh giá sự ảnh hưởng của Dự án Vườn Địa Đàng tới an toàn của Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên – Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Trong thời điểm tạm dừng hoạt động, khu du lịch đã miễn phí vé vào cửa từ ngày từ ngày 17/9/2026 đến 1/10/2026 để tri ân người dân Lai Châu.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây bắt đầu hoạt động từ năm 2019, trung bình đón khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm; trong đó khách quốc tế chiếm 80%, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/năm.

Khu du lịch nằm ở độ cao 2.200m so với mực nước biển, thuộc khu vực đỉnh đèo Ô Quy Hồ, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (cũ), nay là xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, cách Sa Pa khoảng 20 km./.