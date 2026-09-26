Cụ thể hóa nhiệm vụ thành chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính năm 2026

9 tháng đầu năm, tỉnh hoàn thành 47/57 nhiệm vụ CCHC, đạt 82,45% kế hoạch; thực hiện kiểm tra CCHC tại 7/14 cơ quan, đơn vị, đạt 50% kế hoạch. HĐND, UBND tỉnh ban hành 129 văn bản quy phạm pháp luật; công tác rà soát, xử lý văn bản và phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo kế hoạch. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối, đưa vào vận hành ổn định tại 56 xã, phường, đã tiếp nhận 116.749 hồ sơ, giải quyết 88.717 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do các sở, ngành tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 73,75%, tại cấp xã đạt 97,74%.

12/14 cơ quan chuyên môn hoàn thành sắp xếp phòng chuyên môn, đạt 85,7%; số đơn vị sự nghiệp công lập giảm từ 737 xuống 514 đơn vị; 100% sở, ngành và UBND cấp xã kết nối, trao đổi văn bản điện tử; tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử đạt trên 97%; biểu đánh giá lĩnh vực chuyển đổi số đạt 14,845/16 điểm, cao hơn mục tiêu 13,58 điểm.

Một số khó khăn, hạn chế tồn tại, như: việc sắp xếp tổ chức, bố trí nhân lực trong mô hình chính quyền 2 cấp; hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn còn ở một số lĩnh vực; hạ tầng, dữ liệu phục vụ chuyển đổi số chưa đồng bộ; khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của một bộ phận người dân còn hạn chế; khối lượng nhiệm vụ cần hoàn thành trong những tháng cuối năm còn lớn...

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những nhiệm vụ còn chậm, có nguy cơ không hoàn thành; việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn, nhất là lĩnh vực đất đai; tiến độ đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp công chức dôi dư; rà soát những tiêu chí chuyển đổi số chưa đạt điểm tối đa, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các nội dung có tác động trực tiếp đến kết quả PAR Index, SIPAS.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng đề nghị trong 3 tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, hoàn thành nhiệm vụ CCHC còn lại, xác định rõ tiến độ, sản phẩm, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, xử lý hồ sơ quá hạn, nhất là tại Sở Nông nghiệp và Môi trường, đôn đốc số hóa hồ sơ. Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc khai thác các nền tảng số, hoàn thiện kho dữ liệu tỉnh; phát huy tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nâng cao chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử tại bộ phận một cửa, công khai quy trình, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp phần cải thiện chỉ số SIPAS. Sở Nội vụ tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, cảnh báo nhiệm vụ, chỉ tiêu chậm tiến độ hoặc có nguy cơ mất điểm.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ được giao thành chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu CCHC năm 2026.