'Luồng xanh' chứng minh hiệu quả qua từng hồ sơ dự án ở Phú Thọ

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang.

Rút thời gian chờ giữa các khâu

Chỉ 48 giờ sau khi nộp đủ hồ sơ, Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko tại Khu công nghiệp Yên Quang (Phú Thọ) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Với dự án có tổng vốn 500 triệu USD, việc sớm hoàn tất thủ tục giúp nhà đầu tư chủ động chuẩn bị các bước tiếp theo.

Trước khi có kết quả ấy, hồ sơ phải qua tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và phối hợp giữa những bộ phận liên quan. Chỉ một khâu chờ chuyển việc hoặc chờ ý kiến kéo dài cũng có thể ảnh hưởng tiến độ chung. Cơ chế “luồng xanh” được Phú Thọ thí điểm nhằm rút ngắn thời gian trong quá trình xử lý, với trách nhiệm và thời hạn được xác định rõ hơn cho từng khâu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu khởi công 5 dự án trọng điểm tại Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27/3/2026, thời gian thí điểm kéo dài từ 1/4 đến 30/9/2026. “Luồng xanh 24 giờ” áp dụng với những thủ tục thuộc danh mục; “luồng xanh 50%” hướng tới rút ít nhất một nửa thời gian giải quyết đối với các dự án, thủ tục được lựa chọn. Hồ sơ được phân loại, giao xử lý và theo dõi tiến độ trên hệ thống điện tử.

Làm nhanh không có nghĩa giảm điều kiện hoặc bỏ bước thẩm định bắt buộc. Thời gian được tiết kiệm khi hồ sơ được kiểm tra kỹ từ đầu, các phần việc có thể phối hợp được thực hiện kịp thời và những vướng mắc được phát hiện sớm, thay vì để doanh nghiệp chờ đến cuối quy trình mới bổ sung, điều chỉnh.

Ông Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cho biết, cải cách thủ tục hành chính là một trọng tâm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với một số lĩnh vực, dự án trọng điểm và thủ tục trong khu công nghiệp, cơ chế “luồng xanh” tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoàn tất hồ sơ pháp lý, triển khai quyết định đầu tư.

Thống kê từ 1/4 đến cuối tháng 6/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận và giải quyết 309 hồ sơ qua hệ thống điện tử. Trong đó, có 300 hồ sơ “luồng xanh 24 giờ” và 9 hồ sơ “luồng xanh 50%”. Toàn bộ được giải quyết đúng hoặc trước hạn.

Lợi ích của việc rút thời gian còn thể hiện ở những thủ tục phục vụ hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH Compal Việt Nam, 43 lượt gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài được rút thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống 1 ngày; 10 lượt cấp lại được rút từ 3 ngày xuống 1 ngày. Có kết quả sớm, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi bố trí nhân sự cho sản xuất.

Đại biểu và doanh nghiệp dự hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Đến giai đoạn sau của đợt thí điểm, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiếp nhận 477 hồ sơ “luồng xanh”, gồm 468 hồ sơ thuộc nhánh 24 giờ và 9 hồ sơ thuộc nhánh 50%. Trong số này, 470 hồ sơ được trả kết quả đúng hoặc trước hạn; 7 hồ sơ còn trong thời gian giải quyết. Khối lượng hồ sơ tăng lên cũng đòi hỏi việc theo dõi tiến độ, phối hợp xử lý được duy trì thường xuyên.

Thủ tục nhanh, dự án cần mặt bằng

Nhận kết quả một thủ tục sớm hơn giúp nhà đầu tư chuyển sang bước tiếp theo, song một dự án chỉ có thể triển khai khi nhiều điều kiện cùng được đáp ứng. Bên cạnh hồ sơ đầu tư còn là các công việc về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kết nối.

Phú Thọ đã từng bước mở rộng phạm vi áp dụng “luồng xanh 50%”. Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 19/4/2026 bổ sung một số dự án, trong đó có nhà máy sản xuất PCB tại Khu công nghiệp Yên Quang. Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 1/6/2026 đưa thêm các dự án hạ tầng khu công nghiệp, giao thông và công trình công vào danh mục thí điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao biên bản ghi nhớ đầu tư cho doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực giáo dục, danh mục bổ sung có dự án đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường THPT, GDTX; dự án cải tạo, nâng cấp một số trường THPT và dự án xây dựng Trường THPT Nguyễn Văn Chất. Việc đưa các dự án này vào diện áp dụng cho thấy phạm vi của cơ chế không chỉ giới hạn ở nhà máy. Hiệu quả đối với từng công trình sẽ được thể hiện qua hồ sơ thực tế được giải quyết và tiến độ triển khai sau đó.

Áp lực giải quyết thủ tục gia tăng cùng nhu cầu đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp của tỉnh có 18 dự án FDI được cấp mới, với vốn đăng ký 335,18 triệu USD; 59 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, bổ sung 1.724,75 triệu USD. Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 2.059,9 triệu USD.

Sự gia tăng vốn đầu tư gắn với nhiều yếu tố như vị trí, thị trường, hạ tầng và quỹ đất. Phần đóng góp có thể thấy rõ của “luồng xanh” nằm ở chất lượng, thời gian giải quyết những thủ tục thuộc phạm vi áp dụng. Khi biết hồ sơ được xử lý đến đâu và thời điểm có kết quả, doanh nghiệp có thêm cơ sở để sắp xếp nhân lực, thiết bị và kế hoạch triển khai.

Ông Hoàng Long Biên (áo trắng) tham quan xưởng thực hành tại Trường CĐ Cơ khí nông nghiệp.

Theo ông Hoàng Long Biên, cùng với cải cách thủ tục, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện giao thông, điện, nước, nhà ở xã hội và chuẩn bị mặt bằng sạch. Kết nối thuận lợi giữa các khu công nghiệp với Hà Nội, sân bay, cảng biển và những tuyến giao thông lớn sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư đưa dự án vào thực tế sau khi hoàn tất hồ sơ.

Thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, tại các khu công nghiệp đã thành lập, còn hơn 3.000ha đất chưa được giao cho nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở nhiều nơi chậm; hạ tầng tái định cư và việc bố trí nơi di dời mồ mả chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, địa phương có lúc chưa đồng bộ.

Những vướng mắc ấy cho thấy cần theo dõi tiến độ của cả dự án, không chỉ thời hạn của từng hồ sơ. Với công việc liên quan nhiều ngành, xác định rõ đầu mối và thời hạn phản hồi của mỗi cơ quan sẽ giúp xử lý vấn đề sớm hơn. Việc rút ngắn thời gian đồng thời phải bảo đảm đầy đủ yêu cầu thẩm định, nhất là đối với môi trường, an toàn xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.

Khi giai đoạn thí điểm tiến tới mốc 30/9, tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn là kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Hiệu quả lâu dài còn được đo bằng thời gian doanh nghiệp thực sự tiết kiệm và khả năng đưa dự án vào triển khai. Qua từng hồ sơ, “luồng xanh” cho thấy giá trị của việc giao rõ trách nhiệm, kiểm soát thời hạn; để dự án đi nhanh hơn, các vướng mắc về mặt bằng và hạ tầng vẫn cần được tháo gỡ đồng bộ.