Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra dự án Đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Thực hiện định hướng phát triển hạ tầng giao thông và logistics có tính đột phá, tỉnh Quảng Trị đang tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hệ thống giao thông đa phương thức. Trọng tâm là việc kết nối các hành lang vận tải liên vùng và quốc tế, đặc biệt là Hành lang kinh tế Đông-Tây. Buổi kiểm tra thực địa nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), thi công và giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm tiến độ các dự án động lực.

Trên công trường dự án Khu bến cảng quốc tế Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Tại dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy (quy mô 10 bến, tiếp nhận tàu đến 100.000DWT, tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỉ đồng), đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công giai đoạn 1, gồm: Đê chắn sóng phía Đông, bến 1, 2, 3, 4 và nạo vét luồng hàng hải.

Đến nay, dự án đã hoàn thành GPMB 180,82ha và đưa bến số 1, bến số 2 vào hoạt động từ ngày 15/7. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh lưu ý hệ thống chính trị địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 145ha mặt bằng còn lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư (nhất là khu tái định cư Hải An giai đoạn 3) để khẩn trương ổn định đời sống cho 628 hộ dân ảnh hưởng, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn - Ảnh: Đ.V

Kiểm tra dự án Quốc lộ 15D (đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn dài 21km, tổng mức đầu tư 1.940 tỉ đồng), đoàn ghi nhận công tác GPMB đã bàn giao 18,62km (đạt 88% chiều dài tuyến), khối lượng xây lắp đạt khoảng 280 tỉ đồng và giải ngân đạt 33% kế hoạch năm 2026.

Đối với đoạn tuyến 34km từ cao tốc Cam Lộ-La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đoạn 12,2km kết nối với cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh đã tích cực báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để sớm nối thông toàn bộ tuyến chiến lược này trước năm 2030 theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho đơn vị thi công dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền các xã Mỹ Thủy, Diên Sanh tập trung xử lý dứt điểm 2,43km mặt bằng còn lại trong tháng 9/2026; đôn đốc nhà thầu tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu để hoàn thành 60% giá trị xây lắp và giải ngân tối đa nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm 2026.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: Đ.V

Trong chương trình làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực địa dự án Trường Chính trị Lê Duẩn (tổng mức đầu tư 300,2 tỉ đồng, xây dựng đạt chuẩn mức độ 2 theo hình thức dự án đặc biệt, hiện đang triển khai đồng loạt 8/8 khối nhà chức năng, đạt khoảng 10% khối lượng).

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà nhà thầu, đơn vị thi công Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: Đ.V