Đề xuất tăng vốn Vành đai 4 Phú Thọ lên hơn 2.100 tỷ đồng

Một góc Vĩnh Phúc. (Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ).

Theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, sáng 24/9, lãnh đạo địa phương đã đi kiểm tra thực tế đề xuất điều chỉnh Dự án đường Vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (giai đoạn 2).

Vào tháng 6/2021, dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. Đến tháng 7/2023, HĐND tỉnh đã có nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án.

Công trình nay được triển khai trên địa bàn các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Yên Lạc, Tề Lỗ và Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ, có chiều dài 18,2 km, do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Điểm đầu tuyến nằm tại nút giao giữa quốc lộ 2 với KCN Bình Xuyên; điểm cuối nằm tại nút giao giữa đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường cũ và đường vòng tránh Thổ Tang - Vĩnh Sơn.

Để phù hợp với yêu cầu phát triển sau sáp nhập, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 1.844 tỷ đồng lên 2.107 tỷ đồng; thực hiện thực hiện từ giai đoạn 2023 - 2028 sang 2023 - 2030. Đồng thời, dự án cũng được chia làm 4 dự án thành phần.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát phương án điều chỉnh, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, nhu cầu phát triển giao thông và khả năng cân đối nguồn lực; hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.