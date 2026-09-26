Sông Đốc công khai bốc thăm cấp nền tái định cư

Trong đợt 1, UBND xã Sông Đốc xét duyệt 18 hộ đủ điều kiện được cấp nền tái định cư theo quy định. Các hộ thuộc diện được bố trí nền bị ảnh hưởng bởi 2 dự án, gồm: Dự án Hải đội dân quân thường trực và hệ thống hạ tầng giao thông; Dự án đầu tư hạ tầng giao thông Mở rộng tuyến đường ngang Trường THCS 1 Sông Đốc và đoạn đường đấu nối vào tuyến ven sông.

Tại buổi bốc thăm, việc xác định vị trí nền được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.

Các hộ dân tham gia bốc thăm vị trí nền tái định cư.

Khu tái định cư tại ấp Đất Biển, xã Sông Đốc đã được san lấp mặt bằng, cơ bản bảo đảm điều kiện để bố trí dân cư. Hệ thống giao thông trong khu tái định cư được đầu tư với tuyến đường rộng 6 m, vỉa hè rộng 5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Bản đồ quy hoạch được niêm yết công khai tại nơi bốc thăm.

Các hộ dân tham gia bốc thăm đều đồng thuận với phương án bố trí nền tái định cư, phấn khởi trước điều kiện hạ tầng được đầu tư, qua đó yên tâm ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Thời gian tới, UBND xã Sông Đốc tiếp tục rà soát, xét duyệt các trường hợp còn lại đủ điều kiện để thực hiện cấp nền tái định cư theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân./.