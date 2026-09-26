Thanh Hóa thúc tiến độ loạt dự án xử lý rác nghìn tỷ

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ

Áp lực xử lý rác thải sinh hoạt tại Thanh Hóa ngày càng lớn khi các bãi rác Sầm Sơn, Bỉm Sơn và khu xử lý rác Đông Nam quá tải. Tỉnh đang triển khai, điều chỉnh nhiều dự án nhà máy xử lý rác, song một số dự án vẫn chậm tiến độ.

Ngày 25/9, phóng viên ghi nhận tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn, phường Nam Sầm Sơn, công trường đang thi công nhà điều hành, nhà xưởng và hệ thống đường nội bộ. Máy móc được huy động nhưng tiến độ chưa có nhiều chuyển biến so với các đợt kiểm tra trước.

Nhà máy rác Sầm Sơn đang thi công.

Theo UBND phường Nam Sầm Sơn, đến ngày 20/9, khối lượng san lấp toàn dự án đạt khoảng 60%. Tuyến đường trục chính đã hoàn thành san lấp, nền đường và lu lèn; các tuyến nhánh đạt khoảng 60%.

Nhà điều hành đã đổ bê tông mái tầng 1, trong khi khu nhà xưởng xử lý rác hoàn thành xử lý nền, bê tông lót móng và đài móng. Riêng hồ điều hòa chưa được triển khai.

Địa phương đánh giá dự án tiếp tục chậm, đề nghị chủ đầu tư tăng nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Sầm Sơn do Công ty TNHH Hai thành viên Môi trường Nam Thành phố làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 242 tỷ đồng, diện tích gần 6,9 ha, thời gian hoạt động 50 năm. Theo thiết kế ban đầu, nhà máy gồm hai lò đốt, tổng công suất khoảng 300 tấn rác mỗi ngày đêm, phục vụ khu vực Sầm Sơn và lân cận.

Chính quyền đánh giá dự án chưa đạt yêu cầu về tiến độ.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hoàng, Phó giám đốc Công ty TNHH Hai thành viên Môi trường Nam Thành phố, cho biết doanh nghiệp đang yêu cầu các nhà thầu tập trung thi công nhà điều hành, đường nội bộ và khu nhà xưởng.

"Chúng tôi đang đề xuất chuyển đổi dự án sang nhà máy đốt rác phát điện công suất khoảng 800 tấn mỗi ngày, sử dụng công nghệ của Đức. Doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, dự kiến nếu được chấp thuận sẽ vận hành thử vào quý II/2027", ông Hoàng nói.

Cùng với dự án tại Nam Sầm Sơn, Nhà máy điện rác Bỉm Sơn tại phường Bỉm Sơn đang được xây dựng sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ.

Dự án do Công ty TNHH Năng lượng Môi trường Tianyu Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017, tổng vốn khoảng 90 triệu USD. Nhà máy có diện tích hơn 9 ha, công suất xử lý khoảng 1.000 tấn rác mỗi ngày đêm, phát điện khoảng 18 MW.

Theo kế hoạch mới, dự án phải hoàn thành chậm nhất tháng 12/2026 và vận hành thương mại từ tháng 4/2027.

Tại công trường ngày 18/9, bể chứa rác đã hoàn thành phần móng và đáy. Khu xưởng chính đang đào móng, đổ bê tông lót đầu cọc, lắp dựng cốt thép và ván khuôn đài cọc. Nhà hành chính tổng hợp đã hoàn thiện phần thô, điện, cấp thoát nước và tiếp tục hoàn thiện.

Mưa lớn từ ngày 11 đến 18/9 khiến một số hạng mục bị ngập, công trường nhiều thời điểm phải dừng thi công. UBND phường Bỉm Sơn cho biết dự án đang chậm gần 5 tháng so với cam kết, cần tăng tốc để bù tiến độ.

Gặp khó về cải tiến công nghệ

Trong khi các dự án mới được triển khai, Nhà máy xử lý rác Đông Nam tại phường Đông Quang đang phải điều chỉnh công nghệ sau thời gian vận hành.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech làm chủ đầu tư, tổng vốn 555 tỷ đồng, diện tích 16,5 ha, công suất thiết kế 500 tấn rác mỗi ngày. Nhà máy sử dụng công nghệ kết hợp sản xuất mùn vi sinh, tái chế và đốt rác.

Bãi rác Bỉm Sơn đang quá tải, chờ nhà máy điện rác đi vào vận hành.

Cuối năm 2025, tỉnh cho phép cơ sở tiếp nhận rác sinh hoạt của 7 phường trung tâm và vùng lân cận, đồng thời dừng hoạt động khu chôn lấp chất thải rắn Đông Nam.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình vận hành, nhà máy phát sinh mùi và khí thải ảnh hưởng khu dân cư, người dân nhiều lần phản ánh, tập trung đề nghị xử lý. Doanh nghiệp đã xin dừng tiếp nhận rác từ tháng 5/2026 để nghiên cứu thay đổi công nghệ xử lý mùi.

Ngày 25/9, đại diện nhà máy cho biết cơ sở hiện chỉ xử lý lượng rác tồn đọng đã tiếp nhận trước đó. Doanh nghiệp đang khó khăn về nguồn vốn, việc cải tiến công nghệ xử lý mùi chưa hoàn tất nên nhà máy chưa thể tiếp nhận rác trở lại.

Nhà máy rác Đông Nam chưa tiếp nhận rác trở lại vì khó khăn về cải tiến công nghệ

Giữa tháng 9, Thanh Hóa khởi công thêm Nhà máy Điện rác Nghi Sơn tại xã Trường Lâm, tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, do Công ty CP Năng lượng môi trường ANVIA làm chủ đầu tư.

Nhà máy có công suất xử lý 500 tấn rác mỗi ngày đêm, sử dụng công nghệ đốt ghi cơ học và hệ thống xử lý khí thải khép kín, dự kiến vận hành vào quý IV/2028.

Cùng với 120 tấn rác mỗi ngày đêm của giai đoạn một đang hoạt động, dự án được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ nâng tổng công suất xử lý tại cơ sở lên 620 tấn mỗi ngày đêm, trở thành một trong những nhà máy xử lý rác có công suất lớn của tỉnh.