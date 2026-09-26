Thực hiện Nghị quyết số 15: Đồng lòng hiến đất mở rộng đường quê

Người dân tự nguyện hiến đất

Nghị quyết số 15 có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đến hết năm 2030, tạo cơ chế hỗ trợ để các địa phương từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở theo phương châm “Nhà nước hỗ trợ - Nhân dân cùng làm”. Theo đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 100% kinh phí mua vật liệu xây dựng đối với các địa bàn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt khó khăn; các địa phương còn lại được hỗ trợ 75%. Phần kinh phí còn lại do ngân sách cấp xã, nguồn xã hội hóa và Nhân dân cùng đóng góp.

Người dân xã Sơn Động tháo dỡ tường, hiến đất làm đường giao thông.

Theo quy định, đường xã, phố, trục thôn, liên thôn có mặt đường tối thiểu 5,5 m; đường ngõ, ngách và các tuyến đường thôn khác từ 3,5-5 m. Toàn thành phố hiện có hơn 4.200 km đường xã, thôn, ngõ, ngách cần đầu tư, trong đó khoảng 1.500 km cần cứng hóa.

Theo đó, muốn mở rộng đường, trước hết phải có đất dành cho đường. Ở nhiều nơi, phần đất ấy được người dân tự nguyện nhường lại, từ những thửa ruộng, mảnh đất ở đến những đoạn tường rào phải lùi vào. Tại xã Tân Yên, năm 2026 có 21 thôn đăng ký thực hiện 26 công trình giao thông. Đến nay, 4 thôn Văn Miếu, Cao Xá, Tân An, Hữu Mục đã hiến hơn 4.400 m² đất, tháo dỡ hơn 700 m tường rào; các thôn còn lại đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan.

Ở thôn Văn Miếu, tuyến đường liên thôn dài khoảng 1,5 km trước đây chỉ rộng 2,5 m. Khi mở rộng lên 5,5-6 m, khoảng 40 hộ có đất thuộc phạm vi mở đường đều đồng thuận. Ông Nguyễn Văn Hưởng, một người dân trong thôn cho biết: “Đường được mở rộng thì đi lại, sản xuất, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Khi thôn vận động, gia đình tôi đồng ý hiến 150 m² đất canh tác ngay cổng nhà. Nhà không có nhiều ruộng nhưng thấy mở đường là việc cần thiết nên gia đình tôi sẵn sàng”.

Cùng ở thôn Văn Miếu, ông Nguyễn Văn Giang hiến 80 m² đất ở, bà Nguyễn Thị Tuyết hiến 70 m² đất ở. Chi bộ thôn đưa nội dung thực hiện nghị quyết vào các cuộc họp, phân công cán bộ, đảng viên đến từng nhóm hộ trao đổi, giải thích để người dân nắm rõ chủ trương. Người dân trong thôn còn thống nhất đóng góp 1 triệu đồng/người để cùng xây dựng tuyến đường.

Tương tự, tại xã Sơn Động, năm 2026, địa phương đăng ký cải tạo, mở rộng hơn 17 km đường thôn, ngõ, ngách. Tuyến đường tại thôn An Bá dài 350 m đang được mở rộng lên 7 m. Có 22 hộ dân thống nhất hiến hơn 1.300 m² đất, tháo dỡ khoảng 500 m tường rào, di chuyển cây ăn quả. Gia đình ông Lương Văn Chung hiến 120 m² đất, đồng thời lùi hơn 2 m tường rào vào phía trong để dành đất mở đường. Ở phường Tiền Phong, tại tổ dân phố Đồng Sơn, gần 30 hộ dân có đất dọc ngõ 67 đã tự nguyện lùi ranh giới đất, tháo dỡ tường rào, cổng và một số công trình phụ để mở rộng khoảng 200 m đường. Đoạn ngõ trước đây chỉ rộng hơn 2 m, ô tô, xe cấp cứu, xe chữa cháy khó tiếp cận. Sau các cuộc họp, toàn bộ các hộ đã hiến đất, lùi công trình với diện tích khoảng 1.400 m².

Việc người dân tự nguyện nhường đất, tháo dỡ công trình không chỉ giúp các tuyến đường có đủ bề rộng theo thiết kế mà còn giảm đáng kể thời gian chuẩn bị, chi phí giải phóng mặt bằng. Các xã, phường: Tuấn Đạo, Phật Tích, Phù Lãng và nhiều địa phương khác cũng đang tích cực vận động người dân hiến đất, mở rộng đường.

Sớm triển khai các công trình

Theo Sở Xây dựng, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 15, đến nay, trong đợt 1, toàn thành phố có 59 xã, phường đã đăng ký cải tạo, mở rộng các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2.994 km. Sau khi người dân thống nhất hiến đất, các địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai công trình.

Lãnh đạo thôn Văn Miếu, xã Tân Yên tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường.

Tại xã Tân Yên, HĐND xã ban hành Nghị quyết số 25, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện chương trình. Ông Nguyễn Viết Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Yên cho biết: “Muốn làm đường phải có mặt bằng, vì vậy tuyên truyền phải đi trước một bước để người dân hiểu rõ chính sách hỗ trợ và phần việc của mình. Xã phân công lãnh đạo phụ trách từng nhóm thôn, trực tiếp nắm tình hình, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị”. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của thành phố, xã hỗ trợ các thôn phần bê tông còn thiếu. Những tuyến đường hoàn thành với mặt đường rộng tối thiểu 5,5 m sẽ được xã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Theo Sở Xây dựng, sau 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 15, đến nay, trong đợt 1, Bắc Ninh có 59 xã, phường đã đăng ký cải tạo, mở rộng các tuyến đường, tổng chiều dài hơn 2.994 km.

Tại xã Nhã Nam, 8 tuyến đường đăng ký thực hiện trong năm nay với tổng chiều dài 12,4 km, tập trung cứng hóa, mở rộng các tuyến trục chính và liên thôn; tổng nhu cầu kinh phí hơn 32 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được thành lập để kiểm tra thực tế, phối hợp với các thôn chuẩn bị mặt bằng. Theo bà Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch UBND xã, ngay sau khi người dân hiến đất, xã hỗ trợ chỉnh lý thông tin thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Việc hoàn thiện thủ tục đất đai song song với chuẩn bị tuyến đường không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn mà còn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tránh khiếu kiện. Khi đủ điều kiện đầu tư, công trình có thể triển khai ngay, không phải chờ xử lý lại phần đất dành cho đường.

Ở xã Sơn Động, cán bộ xã cùng các thôn xuống từng tuyến để đo đạc, xác định cụ thể phạm vi mở rộng. Phần đất, tường rào, cây cối bị ảnh hưởng được xác định rõ để các hộ biết trước phần việc của gia đình, qua đó giúp thôn có cơ sở xây dựng phương án thực hiện.

Theo tinh thần chỉ đạo của thành phố, mỗi xã, phường phải có ít nhất một công trình hoàn thành trong năm 2026. Thực hiện yêu cầu này, nhiều địa phương đang hoàn tất các phần việc liên quan, phấn đấu khởi công vào đầu tháng 10 như tuyến đường liên thôn Văn Miếu, xã Tân Yên và tuyến đường thôn An Bá, xã Sơn Động…

Từ sự đồng thuận của từng gia đình, chính sách hỗ trợ của thành phố đang được cụ thể hóa. Nhiều công trình mới được xây dựng, để đường quê rộng hơn, đi lại thuận tiện hơn, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.