"Tôi trở về

khi cao nguyên vừa thức giấc,

dã quỳ vàng lên

từ những triền đất đỏ âm thầm.

Nắng đi qua hoa,

gió đi qua mùa cũ,

chỉ có miền thương nhớ

vẫn nguyên màu như thuở ban đầu".

Đó là những câu thơ tôi từng tự mình viết lên và ngân nga suốt những năm tháng niên thiếu. Nhiều năm đã trôi qua, một lần tình cờ nhìn thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng bằng mực tím trên trang vở cũ, tôi bỗng thấy lòng mình xao động. Những buổi chiều thơ thẩn đi giữa những triền hoa vàng, trong tiết trời se sắt lạnh, giữa mây trời lãng đãng của miền cao nguyên, bỗng chốc ùa về. Tôi như được trở lại những ngày tháng vô tư ấy, khi cuộc sống còn nhiều điều giản dị và niềm vui đôi khi chỉ là được đi thật lâu giữa một đồi hoa đang độ nở rộ.

Bây giờ, giữa phố thị đông đúc, đôi khi tôi có cảm giác mình đang tự giam mình trong những bức tường chật hẹp. Công việc, những lo toan thường nhật và nhịp sống vội vàng khiến người ta ít có thời gian lắng nghe chính mình. Những lúc ấy, tôi lại nhớ cao nguyên, nhớ con đường đất đỏ quanh co và nhớ nhất là mùa dã quỳ.

Tôi vẫn nghĩ có những loài hoa sinh ra không phải để được cắm trong bình, mà để thuộc về đất trời. Dã quỳ là một loài hoa như thế. Vẻ đẹp của hoa không chỉ nằm ở từng bông riêng lẻ, mà ở cả những triền đồi, những sườn núi và những con đường quanh co được nhuộm vàng mỗi độ cuối năm. Giữa màu xanh của cây cỏ và sắc nâu đỏ của đất bazan, những vạt hoa hiện lên phóng khoáng, hoang dại mà đầy sức sống. Đứng trước một triền dã quỳ đang mùa nở rộ, người ta có cảm giác như cả cao nguyên vừa được thắp sáng bởi hàng nghìn mặt trời nhỏ.

Dã quỳ thường bắt đầu khoe sắc vào những ngày cuối thu, khi những cơn mưa dai dẳng của cao nguyên đã thưa dần. Bầu trời trong hơn, những ngọn gió mang theo hơi lạnh, đất đai bước vào mùa khô sau nhiều tháng ngày đẫm nước. Và giữa cuộc chuyển mùa âm thầm ấy, dã quỳ bất chợt bung nở. Không một lời báo trước, chỉ sau một đêm, những bụi cây ven đường đã điểm vàng. Rồi từng vạt hoa nối nhau lan rộng, từ chân đồi lên sườn núi, trải dài theo những con đường đất đỏ.

Tôi yêu nhất những buổi sớm trên cao nguyên vào mùa hoa. Khi mặt trời còn khuất sau những dãy núi xa, sương vẫn đọng trên đầu lá, con đường đất đỏ chìm trong một màu xanh xám dịu dàng. Những bông dã quỳ khép hờ trong làn hơi lạnh, cánh hoa hơi cụp xuống như còn lưu luyến giấc ngủ đêm dài. Rồi nắng lên, từng vệt sáng len qua tán cây, chạm vào những cánh hoa. Sắc vàng dần mở ra, trong trẻo và ấm áp, như thể mỗi bông hoa đều đang cất giữ một mặt trời nhỏ trong lòng mình.

Có những buổi sáng, tôi đứng thật lâu chỉ để ngắm những giọt sương còn đọng trên cánh hoa. Dưới ánh nắng đầu ngày, chúng trong veo, lấp lánh như những hạt pha lê bé nhỏ. Khi nắng lên cao, dã quỳ mới thực sự phô bày hết vẻ rực rỡ. Nhìn từ xa, cả triền hoa giống như một tấm thảm vàng trải dài bất tận. Gió cao nguyên thổi qua, hàng nghìn bông hoa cùng nghiêng mình, rồi lại chậm rãi đứng lên. Sắc vàng khi dồn thành từng dải óng ánh, khi tan ra thành những đốm sáng chập chờn giữa màu xanh của lá.

Giữa những năm tháng tuổi thơ, tôi đặc biệt yêu thích ngọn đồi mọc đầy hoa dã quỳ gần nhà. Cứ vài ngày, tôi lại tìm đến đó, đi giữa những bụi hoa, ngắm nhìn chúng rung rinh trong gió. Bọn trẻ chúng tôi thường hái hoa kết thành những chiếc vòng đội đầu, bày ra những đám cưới trẻ con giữa đồng, rồi nằm trên bãi cỏ nhìn mây trôi qua những đỉnh đồi.

Nếu buổi sáng khiến đồi hoa mang vẻ tinh khôi thì khi chiều xuống, dã quỳ lại có một nét quyến rũ khác. Mặt trời nghiêng về phía rừng xa, nắng chuyển sang màu mật sánh, phủ lên những cánh hoa một lớp ánh sáng ấm áp. Những triền hoa như được nhuộm vàng thêm một lần nữa. Bóng hoa trải dài trên con đường quanh co, phía xa là những ngọn đồi xanh thẫm, những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây và làn khói bếp mỏng manh bay lên từ một xóm nhỏ.

Ngày ấy, tôi chỉ biết yêu những triền hoa vàng vì vẻ đẹp của chúng. Mãi sau này, qua những câu chuyện bà ngoại kể, tôi mới hiểu rằng dã quỳ còn gắn với một kỷ niệm đặc biệt của gia đình mình. Cha mẹ tôi đã gặp nhau cũng vào mùa hoa ấy. Cha từ phương xa đến cao nguyên làm công nhân hái cà phê, còn mẹ là một cô giáo trẻ trong vùng. Một người nghèo khó, ít thân thích; một người được gia đình gửi gắm nhiều kỳ vọng. Họ gặp nhau giữa những triền hoa vàng, rồi tình yêu đưa mẹ rời khỏi quê nhà, bước vào một cuộc sống có nhiều gian nan hơn những gì người thân từng hình dung.

Sau này, khi mẹ bế tôi trở về bên bà ngoại, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những buồn vui, những lựa chọn và cả những điều khó nói của người lớn. Tôi chỉ nhớ những ngày đông gió lạnh, những cánh hoa cuối mùa đã úa vàng ngoài hiên và dáng bà ngoại lặng lẽ chăm sóc hai mẹ con. Bà không kể nhiều về những chuyện đã qua. Những câu chuyện của bà thường bắt đầu bằng một kỷ niệm cũ, rồi dừng lại ở đó, để mặc cho tôi tự hình dung về những tháng ngày mà mình chưa từng được chứng kiến.

Có lẽ vì thế, dã quỳ trong ký ức của tôi không đơn thuần là một loài hoa đẹp. Hoa còn giữ lại một phần câu chuyện gia đình, một cuộc gặp gỡ, một tình yêu và những ngã rẽ của số phận. Nhưng mỗi lần nhớ về, tôi vẫn muốn nghĩ đến hoa trước tiên. Tôi nhớ những cánh vàng rung rinh trong nắng, nhớ mùi đất đỏ sau mưa, nhớ con đường quanh co nơi tuổi thơ từng chạy qua. Bởi đôi khi, thiên nhiên có cách lưu giữ ký ức thật đặc biệt. Hoa không kể lại chuyện buồn, cũng chẳng phán xét những lựa chọn của con người. Hoa chỉ âm thầm nở, để mỗi người khi nhìn vào đó có thể tìm thấy một phần câu chuyện của riêng mình.

Một mùa dã quỳ rồi cũng sẽ đi qua. Những cánh hoa khô dần, sắc vàng nhạt lại, thân cây trĩu xuống dưới nắng hanh hao. Gió cuốn những cánh hoa cuối cùng rơi trên mặt đường, nằm im bên lớp lá khô. Triền núi thôi rực rỡ, nhường chỗ cho màu xanh của cỏ cây và những ngày bình lặng. Nhưng tôi không thấy buồn, bởi biết rằng dã quỳ vẫn còn đó, bền bỉ qua những ngày nắng gắt, gió lạnh và chờ đợi một mùa hoa mới.

Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày tôi rời xa cao nguyên. Con đường cũ đã đổi thay, những đứa trẻ năm nào giờ đã đi về những phương trời riêng, căn nhà của bà ngoại cũng chỉ còn trong miền hoài niệm. Nhưng cứ đến độ cuối thu, khi gió bắt đầu se lạnh, tôi lại hình dung ra những triền dã quỳ đang nở. Tôi thấy nắng rơi trên cánh hoa, thấy những giọt sương long lanh nơi đầu lá, thấy cả con đường vàng óng uốn mình qua những sườn đồi xanh thẫm.

Tôi lại muốn được một lần đi thật chậm trên con đường mòn dẫn lên ngọn đồi nhỏ sau nhà, đúng vào mùa hoa nở. Không cần chụp lại thật nhiều hình ảnh, cũng chẳng cần mang về một bó hoa. Tôi chỉ muốn đứng giữa triền vàng, để gió chạm vào tóc, nắng rơi trên vai và lắng nghe lòng mình bình yên như thuở nhỏ. Giữa biển hoa vàng đang lay động trong gió, tôi lại tìm thấy cô bé năm nào, với quyển tập mực tím và những câu thơ còn vụng dại. Cô bé ấy đã từng tin rằng chỉ cần trở về cao nguyên, mùa hoa sẽ lại nguyên vẹn như ngày xưa.

Và có lẽ, dù đã đi qua bao nhiêu mùa nắng gió, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn một miền cao nguyên như thế. Nơi dã quỳ cứ đến mùa lại vàng lên trên những triền đất đỏ, và những miền thương nhớ vẫn nguyên màu như thuở ban đầu.

Tuyết Như