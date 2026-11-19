Ban Tổ chức trao cờ cho các đội.

Giải đấu với sự tham gia của 8 đội bóng đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đây là sân chơi lành mạnh nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao học đường, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên các đơn vị giao lưu, học hỏi và tăng cường tinh thần đoàn kết.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau nhấn mạnh, việc tổ chức giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II - năm 2026 thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau phát biểu tại buổi lễ.

Theo chị Anh Thư, văn hóa không chỉ được thể hiện qua những giá trị truyền thống, di sản, phong tục, tập quán hay các loại hình nghệ thuật đặc sắc, mà còn được bồi đắp từ chính lối sống đẹp, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và cách ứng xử văn minh của mỗi con người trong đời sống thường nhật.

Đại diện các đội nhận trang phục thi đấu.

"Tôi mong mỗi sinh viên đến với giải đấu không chỉ mang theo niềm đam mê bóng đá mà còn nêu cao tinh thần trách nhiệm với tập thể và ý thức xây dựng văn hóa học đường lành mạnh. Mỗi trận đấu sẽ là một trải nghiệm đẹp để các vận động viên trở thành những đại sứ lan tỏa giá trị tích cực của thể thao và văn hóa", Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau chia sẻ.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt giải đấu.

Ngay sau lễ công bố, Ban tổ chức đã thông qua điều lệ, tiến hành bốc thăm chia bảng, trao cờ lưu niệm và trang phục thi đấu cho các đội. Dự kiến, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh trong tháng 12/2026.