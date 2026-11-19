Đại biểu và thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại buổi lễ, đại biểu và thân tộc thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng niệm cụ ông Tôn Văn Đề tại nhà lưu niệm, thắp hương tại phần mộ và đền tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cụ ông Tôn Văn Đề sinh năm 1864, mất năm 1938 tại xã Mỹ Hòa Hưng, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ giỗ là dịp tưởng nhớ người đã sinh thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời nhắc nhớ truyền thống gia đình và quê hương.

Dịp này, thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao 15 suất học bổng lần thứ I năm 2026 cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng. Tổng trị giá học bổng gần 70 triệu đồng, do các thành viên trong thân tộc cụ Tôn Văn Đề đóng góp.

Trao học bổng cho các sinh viên đang học tập ngoài tỉnh.