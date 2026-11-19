Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tham dự gặp mặt có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Các đồng chí tướng lĩnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày của Báo Quân đội nhân dân.

Cùng tham dự buổi gặp mặt có đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội đồng Lý luận Trung ương; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; lãnh đạo các hội chuyên ngành Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tham dự buổi gặp mặt có đông đủ các đồng chí cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội; các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú đang công tác trong Quân đội; các Nghệ sĩ nhân dân, tác giả đạt giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc các đơn vị nghệ thuật Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Chương trình mở đầu bằng phần văn nghệ chào mừng do Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân thể hiện. Những lời ca, điệu múa rộn ràng, đầy sức sống đã khơi dậy niềm tự hào mãnh liệt về tình yêu quê hương đất nước, tình đoàn kết quân - dân và tinh hoa văn hóa dân tộc.

Để nhìn lại chặng đường hoạt động văn hóa nghệ thuật thời gian qua, hiểu rõ hơn về tinh thần đoàn kết quân - dân cùng những kết quả đáng trân trọng, nỗ lực, tình cảm và trách nhiệm của các cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự "Tự hào Chiến sĩ Văn hóa".

Một tiết mục nghệ thuật do Nhà hát Chèo Quân đội dàn dựng.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị luôn bắt đầu từ việc bồi đắp đời sống tinh thần cho người chiến sĩ. Trong đó, công tác tư tưởng và văn hóa, văn nghệ chính là nền tảng vững chắc, thắp lên ngọn lửa lý tưởng và làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Sức mạnh nội sinh bền bỉ ấy đã hun đúc nên bản lĩnh kiên cường, giúp toàn quân vượt qua mọi thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng, đội ngũ văn nghệ sĩ đã vượt lên trên mức độ của những ghi chép, phản ánh lịch sử thông thường để khắc họa hiện thực lịch sử và đời sống xã hội bằng cảm nhận, cảm xúc, tài năng và lòng yêu nước của mình.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đây vẫn là một địa hạt nhiều tiềm năng trong việc ghi chép, khắc họa, lưu giữ lịch sử qua cái nhìn, qua trải nghiệm và cảm xúc của người sáng tạo. Điều này giúp cho thế hệ sau có thể hiểu rõ hơn về quá khứ, về những gì mà cha ông chúng ta đã phải trải qua để có được độc lập, tự do hôm nay. Từ đó, góp phần nuôi dưỡng, nhân lên tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc, yêu Bộ đội Cụ Hồ trong mỗi con người. Hơn thế, các giá trị đạo đức, nhân văn như lòng dũng cảm, nghĩa tình, vị tha, sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và lòng trung thành với Tổ quốc được thể hiện trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật này còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Đóng góp vào thành công của nền văn học nghệ thuật Quân đội không thể không nhắc tới tâm huyết và sự cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ. Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi được trưởng thành, cống hiến trong môi trường Quân đội.

Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền, Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền cho biết: Chúng tôi mang khát vọng đưa các tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng đến gần hơn với khán giả đặc biệt là khán giả trẻ. Để các bạn trẻ hiểu hơn một chân lý: Hòa bình ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Đã có lớp lớp những thế hệ cha anh mãi mãi nằm lại ở lứa tuổi 20 và hôm nay khi thời bình nhiều người chiến sĩ vẫn tiếp tục hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Nghĩ về những con người ấy, chúng tôi càng thấy mình phải làm việc nghiêm túc, sáng tạo và có trách nhiệm hơn.

Mỗi chặng đường phát triển của nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng Việt Nam đều ghi dấu ấn đậm nét từ sự cống hiến thầm lặng mà bền bỉ của các thế hệ nghệ sĩ. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ hôm nay đang không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới tư duy sáng tạo và cống hiến hết mình vì sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Quân đội và đất nước.

Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Đại diện các nghệ sĩ trẻ, Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa, giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội chia sẻ về hành trình rèn luyện và trưởng thành qua những dấu mốc đáng nhớ. Giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa mong muốn truyền lại cho học viên cả chuyên môn thanh nhạc lẫn bản lĩnh, kỷ luật, năng lực hội nhập để mỗi nghệ sĩ trẻ biết mình hát cho ai, phục vụ nhiệm vụ gì.

Trên suốt chặng đường xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ cùng sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Quân đội và đất nước luôn tự hào khi nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu kháng chiến, nhiều văn nghệ sĩ đã tự nguyện đến với bộ đội, có mặt trên khắp các chiến trường, cùng chia sẻ những gian khổ, những hiểm nguy với người chiến sĩ. Có những người vừa cầm súng vừa sáng tác, có những người đã anh dũng hy sinh để lại những tác phẩm, những trang viết còn dang dở. Cuộc đời và sự nghiệp của các đồng chí là những minh chứng sinh động cho sự gắn bó của người nghệ sĩ với vận mệnh và sự phát triển của đất nước.

Đất nước thống nhất, bước vào công cuộc đổi mới, các thế hệ văn nghệ sĩ Quân đội tiếp tục đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí đã đến với bộ đội trên khắp mọi miền đất nước để phản ánh sinh động những thành tựu, những chiến công, những hy sinh thầm lặng của bộ đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, diễn viên tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, ở những nơi biên cương xa xôi, những nơi đầu sóng ngọn gió, những nơi địa bàn gian khó, hoạt động văn hóa nghệ thuật càng trở nên sâu sắc. Có những chương trình biểu diễn giữa núi rừng trùng điệp, giữa trùng khơi sóng nước. Tiếng hát vang theo bước đường tuần tra, đến với người lính, đến với đồng đội và đến với nhân dân ở địa phương, đã tiếp thêm nghị lực, làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn của người chiến sĩ luôn vững lòng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đó là những đóng góp thiết thực, thấm đượm tình cảm, sự thấu hiểu sâu sắc của văn nghệ sĩ đối với những khó khăn, vất vả và trọng trách của Quân đội, của từng cán bộ, chiến sĩ. Góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, củng cố ý chí quyết tâm, tạo thêm động lực để các tập thể vượt qua thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các văn nghệ sĩ Quân đội trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống của bộ đội và nhân dân; chủ động tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phương thức hoạt động văn học, nghệ thuật; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tài năng và sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong các thế hệ văn nghệ sĩ, nhất là những gương mặt trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống, tích lũy vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, có thêm những tác phẩm có giá trị, sâu sắc, khắc họa con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ở thời kỳ mới.

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi gặp mặt.

Những giai điệu hào hùng của liên khúc "Văn hóa Việt Nam Sức mạnh Việt Nam" và "Hát mãi khúc quân hành" đã khép lại chương trình Gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” gắn với “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, mở ra thêm niềm tin, cảm hứng và động lực mới để những người làm công tác văn hóa, văn nghệ Quân đội tiếp tục cống hiến.