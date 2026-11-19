Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) thu hút sự chú ý quốc tế khi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33, diễn ra ngày 18-19/11. Từ khu vực thí điểm cải cách kinh tế, thành phố đã vươn lên thành trung tâm công nghệ, phản ánh sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường kinh tế toàn cầu. Trong ảnh, đường chân trời Thâm Quyến với những tòa nhà cao tầng sau hoàng hôn ngày 16/11. Ảnh: Reuters.

Thâm Quyến đang mở rộng sức hút du lịch bằng cách phát triển thêm bảo tàng, điểm tham quan và bản đồ ẩm thực giới thiệu các món ăn Quảng Đông mang đặc trưng địa phương. Năm 2025, thành phố đón hơn 2 triệu khách quốc tế lưu trú qua đêm, tăng 70% so với năm trước. Từ đầu năm đến ngày 17/11, lượng khách nước ngoài đạt hơn 6,6 triệu lượt, chủ yếu đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Xinhua.

Các chính sách miễn thị thực và hoàn thuế mua sắm giúp Trung Quốc thu hút khách quốc tế. Một số du khách kết hợp chuyến đi cùng gia đình với hoạt động mua sắm. Tại Huaqiangbei, khu thương mại điện tử lớn ở Thâm Quyến, nhiều cửa hàng triển khai dịch vụ hoàn thuế và phương thức thanh toán dành riêng cho khách nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, Huaqiangbei đón hơn 10.000 lượt khách nước ngoài mỗi ngày, tăng khoảng 2.000 lượt so với mức bình quân hơn 8.000 lượt/ngày hồi đầu năm. Ảnh: Reuters.

Dưới chân những tòa nhà chọc trời, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, du khách nước ngoài hào hứng giơ điện thoại ghi lại cảnh drone từ trên cao hạ xuống, mang theo những ly trà sữa vừa pha. Mỗi người chi khoảng 90 USD để tham gia tour khám phá công nghệ tại Thâm Quyến. Ảnh: Reuters.

Robot quét đường hoạt động trên vỉa hè bên ngoài một tòa nhà văn phòng tại Thâm Quyến. Thành phố sản xuất gần 8 triệu robot dịch vụ trong năm ngoái, chiếm 43% tổng sản lượng cả nước. Các hướng dẫn viên nhanh chóng nắm bắt cơ hội kinh doanh từ làn sóng du khách muốn tận mắt trải nghiệm những công nghệ mới như taxi bay, bộ khung trợ lực đeo trên người hay các tòa nhà có hình dáng như hộp tai nghe AirPods khổng lồ. Trên mạng xã hội, nhiều nhà sáng tạo nội dung thường đăng video về thành phố với những tiêu đề như "Trung Quốc xây dựng một thành phố mang dáng dấp năm 2050". Ảnh: Bloomberg.

Robot hình người của hãng Engine AI xếp hàng chuẩn bị màn đồng diễn ngày 17/11 ở Thâm Quyến. Thành phố đã tận dụng cơ hội đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC để quảng bá hình ảnh trung tâm đổi mới sáng tạo. Đằng sau những màn trình diễn robot và trí tuệ nhân tạo (AI) là hệ sinh thái công nghiệp được xây dựng qua nhiều thập kỷ, đưa thành phố trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Robot hình người tích hợp AI của AI2 Robotics phục vụ khách hàng tại quầy kem tự động ở Thâm Quyến ngày 8/11. Ảnh: Bloomberg.

Người dân, du khách đi qua công trình trang trí chủ đề APEC tại ga tàu điện ngầm Gangxia North, thành phố Thâm Quyến. Trong thời gian chuẩn bị và tổ chức APEC, địa phương nâng cấp các dịch vụ dành cho khách quốc tế, từ thanh toán, giao thông đến hỗ trợ ngôn ngữ. Các khách sạn bổ sung biển chỉ dẫn song ngữ, cải thiện dịch vụ đón tiếp khách quốc tế, chuẩn bị thực đơn đa dạng và đào tạo nhân viên tiếng Anh. Ảnh: Xinhua.