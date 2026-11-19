Thông qua tour du lịch kết hợp thể thao của Vlog Ngoài đường piste, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đón tiếp đoàn du khách đông đảo từ Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố như TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Thọ, Đà Lạt (Lâm Đồng), Đắk Nông, Bến Tre và Đồng Tháp.

Chặng đầu tiên của chuyến đi dừng chân tại Pleiku (Gia Lai). Tại đây, đoàn khách đã tận hưởng những phút giây cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn khi trực tiếp theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar trong khuôn khổ Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 – Gia Lai VTV Cup 2026.

Khép lại không khí sôi động trên sân cỏ, đoàn tiếp tục di chuyển sang Lào để khám phá chiều sâu văn hóa và cảnh sắc nước bạn. Du khách đã đến tham quan đền Vat Phou – Di sản thế giới nổi tiếng tại tỉnh Champasak, đồng thời trải nghiệm nhịp sống đặc trưng của thành phố Pakse.

Vườn sầu riêng của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại Lào

Những cây sầu riêng đã cho thu hoạch được trồng ngay hàng thẳng lối

Hình ảnh những đồn điền cà phê, sầu riêng nhìn từ trên cao xuống.

Khách vào tận nơi, chứng kiến những thành qủa về nông nghiệp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Du khách chụp ảnh bên vườn sầu riêng.

Những cây sầu riêng trưởng thành

Điểm nhấn đặc biệt nhất trong hành trình chính là dịp bầu Đức dẫn đoàn khách ghé thăm các nông trường quy mô lớn của Tập đoàn HAGL.

Giữa vùng đất trù phú trên cao nguyên Bolaven (tỉnh Champasak) và khu vực Khamsay (tỉnh Attapeu), các vị khách từ Hà Nội và khắp mọi miền không khỏi thích thú trước những vườn sầu riêng, cà phê và chuối trải dài bát ngát.

Đây là những vườn sầu riêng có diện tích lên đến hàng nghìn ha, thuộc diện lớn nhất thế giới hiện nay.

Hành trình kết hợp giữa bóng đá với du lịch văn hóa và tham quan nông trường đang tạo nên một trải nghiệm mới mẻ, gắn kết thêm nhiều người hâm mộ với phố núi Pleiku cũng như các dự án nông nghiệp của bầu Đức tại Lào.

Những trái cà phê chín mọng, tròn đều.

Du khách tranh thủ check in với vườn cà phê xanh ngát

Du khách thích thú chụp những bức ảnh lưu niệm tại vườn cà phê.

Hành trình kết hợp giữa bóng đá với du lịch văn hóa và tham quan nông trường đang tạo nên một trải nghiệm mới mẻ, gắn kết thêm nhiều người hâm mộ với phố núi Pleiku cũng như các dự án nông nghiệp của bầu Đức tại Lào.