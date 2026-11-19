Trước thềm Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Báo Thế giới và Việt Nam có dịp trò chuyện với Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam Alexis Damian Elias Am về những dấu ấn trong giao lưu văn hóa giữa hai nước và sức hấp dẫn của nền ẩm thực xứ sở tango.

Đông đảo khách mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Malbec thế giới lần thứ 16 (Malbec World Day 2026) do Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam tổ chức tối 16/4 tại Hà Nội. (Nguồn: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)

Thưa Đại biện, ông có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Argentina thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực?

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và mở cơ quan đại diện tại mỗi nước, Việt Nam và Argentina đã vun đắp mối quan hệ gắn bó sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác chính trị và kinh tế. Dẫu cách xa nhau về địa lý, giao lưu văn hóa đã góp phần khỏa lấp khoảng cách, đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.

Qua nhiều năm, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đã tổ chức các chương trình chiếu phim, biểu diễn tango, tuần lễ văn hóa và sự kiện quảng bá ẩm thực. Trong dòng chảy giao lưu ấy, ẩm thực đã khẳng định sức hấp dẫn riêng, trở thành phương thức hữu hiệu để giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Argentina tới công chúng Việt Nam.

Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam Alexis Damian Elias Am. (Nguồn: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)

Vào tháng 4 hằng năm, Đại sứ quán tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Malbec thế giới, mở ra cơ hội để người dân Việt Nam thưởng thức dòng vang làm nên tên tuổi của Argentina và tìm hiểu truyền thống sản xuất rượu vang lâu đời của đất nước chúng tôi.

Năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Đại sứ quán góp mặt với gian hàng ẩm thực tại Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai, diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, mang đến cho khách tham quan những hương vị và nét đẹp bản địa của xứ sở Nam Mỹ.

Từ nay đến cuối năm, lịch trình hoạt động của Đại sứ quán sẽ tiếp tục được điểm tô bằng nhiều sự kiện đáng chú ý. Mở đầu là buổi thưởng thức phô mai Argentina vào ngày 7/12, tiếp đó là Ngày Thịt bò Argentina vào ngày 9/12 nhằm tôn vinh một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của đất nước chúng tôi.

Ngày 11/12, nhân dịp Ngày Tango, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện đặc biệt, kết hợp âm nhạc và vũ điệu Argentina với trải nghiệm những hương vị đặc trưng như empanadas (bánh nhân mặn) và yerba mate (trà thảo mộc).

Chuỗi hoạt động này hướng tới khắc họa diện mạo đa sắc của văn hóa Argentina, tạo điều kiện để người tiêu dùng, các nhà hàng và doanh nghiệp Việt Nam hiểu thêm về những sản phẩm cũng như tập quán của đất nước chúng tôi.

Điều khiến chúng tôi phấn khởi là sự quan tâm của người dân Việt Nam đối với các giá trị truyền thống của Argentina. Thú vị hơn, trong cách hai dân tộc nhìn nhận ý nghĩa của ẩm thực, chúng tôi tìm thấy nhiều nét đồng điệu.

Ở Argentina cũng như Việt Nam, giá trị của một bữa ăn không đơn thuần nằm ở những món ngon trên bàn. Đó còn là khoảng thời gian quý giá để quây quần bên gia đình, bạn bè, cùng trò chuyện và sẻ chia những khoảnh khắc của cuộc sống.

Gian hàng của Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025. (Nguồn: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)

Với chủ đề “Giao lộ văn hóa” (Beyond Flavors), Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 hứa hẹn mang đến một không gian đa sắc màu với gần 100 gian hàng ẩm thực, cùng nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn, trưng bày giới thiệu văn hóa Việt Nam và thiện nguyện. Ông nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của sự kiện và đặt những kỳ vọng gì vào Liên hoan năm nay?

Sức hấp dẫn của Liên hoan đến từ sự hội tụ của nhiều nền văn hóa, giúp công chúng cảm nhận những nét đặc sắc của các quốc gia trong cùng một không gian.

Chủ đề “Giao lộ văn hóa” đã chuyển tải trọn vẹn tinh thần ấy. Mỗi món ăn đều hàm chứa câu chuyện về lịch sử, địa lý và con người của một đất nước. Những công thức chế biến được trao truyền qua nhiều thế hệ, song cũng không ngừng biến đổi theo nhịp phát triển của xã hội và dòng chảy giao thoa giữa các nền văn minh.

Chúng tôi cũng đặc biệt trân trọng mục đích thiện nguyện của Liên hoan. Yếu tố nhân văn ấy làm giàu thêm ý nghĩa xã hội của sự kiện, tạo điều kiện để các quốc gia tham dự có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng sở tại.

Đối với Argentina, ngày hội là dịp để quảng bá những nét đẹp truyền thống của quê hương trong bầu không khí gần gũi, cởi mở. Tôi hy vọng từ trải nghiệm thưởng thức các món ngon, khách tham quan sẽ đặt thêm nhiều câu hỏi và tìm thấy những điều thú vị, bất ngờ về đất nước của chúng tôi.

Một vị khách lần đầu nếm thử chiếc bánh empanada có thể từ đó nảy sinh niềm hứng thú tìm hiểu về nguồn gốc của món ăn. Với chúng tôi, chỉ riêng điều đó đã là một thành công.

Đại biện lâm thời Argentina tại Việt Nam Alexis Damian Elias Am kỳ vọng những chiếc bánh empanadas sẽ khơi gợi niềm hứng thú khám phá văn hóa Argentina trong lòng thực khách Việt Nam. (Nguồn: Sandra Valvassori)

Đến với Liên hoan năm nay, Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam sẽ mang tới công chúng những hương vị và nét đặc sắc nào trong kho tàng ẩm thực của xứ sở tango?

Các món ăn và thức uống mà chúng tôi lựa chọn giới thiệu năm nay sẽ phác họa diện mạo của nền ẩm thực Argentina, từ những tinh hoa được lưu truyền qua nhiều thế hệ đến các sản phẩm quen thuộc trong đời sống thường nhật.

Khách tham quan sẽ có dịp thưởng thức empanadas, một trong những món ăn phổ biến nhất tại đất nước chúng tôi. Tuy hiện diện trên khắp Argentina, loại bánh này lại mang dấu ấn riêng của từng địa phương. Từ cách làm cho đến sự đa dạng của phần nhân và cách nêm nếm gia vị, tất cả đều phản ánh tập quán ẩm thực của mỗi vùng miền.

Gian hàng cũng sẽ phục vụ các món thịt bò Argentina do Los Fuegos, một nhà hàng mang phong vị quê hương chúng tôi tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội, chế biến.

Argentina có lịch sử chăn nuôi gia súc lâu đời, nhất là tại vùng đồng bằng Pampas trù phú. Bởi vậy, thịt bò giữ vị trí quan trọng trên bàn ăn của người dân, với asado (món thịt nướng truyền thống) có lẽ là đại diện nổi tiếng nhất.

Một điểm nhấn khác là các sản phẩm bánh kẹo của công ty Arcor, tiêu biểu như Tortitas, Mogul và Bon o Bon. Gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Argentina, những thức quà ngọt ngào ấy phản ánh một phần văn hóa đời thường của đất nước chúng tôi. Ngày nay, các sản phẩm này cũng đã hiện diện tại nhiều cửa hàng ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán sẽ giới thiệu các loại đồ uống thanh mát được pha chế từ yerba mate. Là thức uống mang tính biểu tượng quốc gia, mate đã trở thành một trong những dấu hiệu nhận diện đặc trưng của bản sắc Argentina.

Theo tập quán lâu đời, mate được pha với nước nóng và uống qua một chiếc ống hút kim loại gọi là bombilla. Nét đẹp trong văn hóa thưởng trà còn được thể hiện qua thói quen chuyền tay nhau bình mate giữa những người thân và bạn bè.

Riêng tại vùng Đông Bắc, người dân còn ưa chuộng cách pha mate với nước lạnh, đôi khi kết hợp cùng nước ép trái cây, tạo nên một biến thể mang tên tereré.

Tại Liên hoan, chúng tôi sẽ phục vụ phiên bản mate mát lạnh điểm chút vị chanh. Tôi tin rằng, thức uống này sẽ đặc biệt phù hợp với khí hậu Hà Nội.

Qua những hương vị ấy, Đại sứ quán mong muốn công chúng Việt Nam cảm nhận nhiều sắc thái trong đời sống ẩm thực Argentina, từ các món ăn gắn liền với bữa cơm gia đình đến những loại bánh kẹo và đồ uống được yêu thích trên khắp đất nước.

Tiết mục trình diễn vũ điệu tango tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2024. (Nguồn: Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam)

Qua nhịp cầu ẩm thực tại Liên hoan lần này, Đại biện mong muốn khắc họa một Argentina như thế nào trong lòng công chúng Việt Nam?

Điều chúng tôi mong mỏi là người dân Việt Nam có thể khám phá một Argentina qua một lăng kính mới, bên cạnh những hình ảnh vốn đã quen thuộc.

Sở hữu lãnh thổ rộng lớn, đất nước chúng tôi được thiên nhiên ưu đãi với sự đa dạng đáng kinh ngạc về cảnh quan và khí hậu, cùng kho tàng phong tục, ẩm thực vùng miền phong phú. Mỗi miền đất đều mang nét cuốn hút riêng, được định hình qua những chặng dài lịch sử.

Chúng tôi cũng hy vọng có thể khơi nguồn cảm hứng để người dân Việt Nam lựa chọn Argentina làm điểm đến trong những hành trình du lịch của mình.

Từ thác Iguazú hùng vĩ, những cảnh sắc rực rỡ ở phía Bắc, các vườn nho trải dài tại Mendoza đến những dòng sông băng ở Patagonia và nhịp sống văn hóa sôi động của thủ đô Buenos Aires, mỗi điểm dừng chân đều hứa hẹn mang lại cho du khách vô vàn trải nghiệm khác biệt.

Song trên hết, điều chúng tôi muốn các bạn hiểu thêm là vẻ đẹp trong tâm hồn và tính cách của người Argentina. Chúng tôi tự hào về di sản của dân tộc mình, luôn rộng mở đón chào những vị khách phương xa, trân trọng tình thân, tình bạn và những phút giây quây quần bên bàn ăn.

Thật đáng quý khi những giá trị ấy cũng bén rễ sâu trong đời sống xã hội Việt Nam. Hai đất nước tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng vẫn có nhiều điểm đồng điệu để xích lại gần nhau hơn.

Xin trân trọng cảm ơn Đại biện!