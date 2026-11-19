Cây ngân hạnh được trồng phủ khắp Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Seoul Metropolitan Goverment.

Gage Goulding, phóng viên quốc tế của CNN tại Seoul, cho rằng lá thu Hàn Quốc dường như rực rỡ hơn nhiều nơi khác trên thế giới. Vào khoảng tháng 10-11, lá phong và ngân hạnh tại đây bắt đầu chuyển màu, tạo nên cảnh sắc gây choáng ngợp.

Thế nhưng cảnh đẹp ấy lại đi kèm một cái giá khá đắt: mùi khó chịu.

Theo đó, vào mùa thu, cây ngân hạnh giống cái sẽ tạo hạt với lớp vỏ mềm. Khi hạt rơi xuống đất và lớp vỏ phân hủy, mùi bốc lên rất nồng, khiến nhiều người liên tưởng đến phô mai ôi thiu hoặc chất nôn. Nếu vô tình giẫm phải, người đi đường có thể mang theo mùi ấy trên đế giày.

Mỗi mùa thu, nhân viên đô thị Seoul phải giăng lưới dưới tán cây để giữ hạt khỏi rơi xuống vỉa hè. Họ còn dùng thiết bị chuyên dụng rung cây để thu gom hạt trước khi chúng tự rụng.

Chính quyền Seoul cũng từng bước thay thế một số cây cái bằng cây đực, vốn không tạo hạt. Theo số liệu thành phố công bố năm 2026, cây cái chiếm khoảng 15% tổng số cây ngân hạnh ở Seoul.

Những tấm lưới được thiết kế để thu gom quả bạch quả do chính quyền thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) lắp đặt. Ảnh: Yonhap.

Seoul có gần 100.000 cây ngân hạnh. Loài này chiếm gần 1/3 số cây xanh đường phố và là cây trồng ven đường phổ biến nhất tại thủ đô Hàn Quốc.

Ngân hạnh có tên khoa học là Ginkgo biloba. Loài cây này thường được gọi là “hóa thạch sống” vì dòng tiến hóa của nó có lịch sử hơn 200 triệu năm. Có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngân hạnh đã được trồng khắp Đông Á trong nhiều thế kỷ và hiện là loài cây quen thuộc ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Khả năng thích nghi là một lý do ngân hạnh được trồng rộng rãi ở Seoul. Loài cây này chịu được ô nhiễm đô thị và sâu bệnh, có thể sinh trưởng trong những điều kiện khó khăn đối với nhiều loài khác. Năm 1971, Seoul chọn ngân hạnh làm cây biểu tượng của thành phố.

Du khách có thể ngắm lá đổi màu trên 110 tuyến đường do chính quyền Seoul tuyển chọn. Các tuyến có tổng chiều dài 167 km, với hơn 72.000 cây xanh.