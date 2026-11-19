Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm tranh cổ động “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”

Điểm nhấn là hoạt động cắt băng khai mạc Triển lãm tranh cổ động “Biên giới và Biển đảo Việt Nam”, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 năm 2026.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa về chủ quyền biên giới, biển đảo; góp phần tuyên truyền truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên và người dân tiếp cận những thông tin trực quan, bổ ích, qua đó nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam.

Học sinh tham quan triển lãm về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội

Bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Tân, cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, địa phương thường xuyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển lãm và chiếu phim lưu động. Qua đó, tạo thêm sân chơi văn hóa, giải trí lành mạnh, giúp người dân có điều kiện tham gia, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngay tại địa phương.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chuỗi hoạt động tại Phú Tân được tổ chức từ ngày 18 đến 24.11 với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu tham dự khai mạc Tuần văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tại xã Phú Tân

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm cộng đồng, thành tựu kinh tế - xã hội và các gian hàng ẩm thực, địa phương còn tổ chức chạy bộ đồng hành nhằm lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với hội thi ẩm thực, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố; biểu diễn âm nhạc đường phố và Hội thi tiếng hát tài tử Phú Tân. Chuỗi hoạt động sẽ khép lại bằng chương trình văn nghệ ca múa nhạc chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Các đội tham gia thi kéo co trong khuôn khổ Tuần văn hóa

Song song với các hoạt động trực tiếp, công tác thông tin, tuyên truyền cổ động được triển khai bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, pa-nô, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và đăng tải tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Các gian hàng ẩm thực giới thiệu món ăn, đặc sản địa phương

Với nhiều hoạt động thiết thực, Tuần văn hóa đại đoàn kết các dân tộc không chỉ tạo không gian giao lưu, thưởng thức văn hóa, văn nghệ và thể thao mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.