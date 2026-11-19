Liu Quân (Liu Key, SN 2006) tên thật là Trương Anh Phi (hiện trú tại phường Hội Phú) được sinh ra trong gia đình gốc Huế tại bang California (Mỹ). Anh học tập và trưởng thành trên đất Mỹ, được đào tạo bài bản về violin và có 16 năm gắn bó với cây vĩ cầm.

Cách đây 4 năm, anh bất ngờ về Gia Lai sống sau 1 chuyến du lịch. “Tôi và mẹ đã đi du lịch qua nhiều tỉnh, thành phố của quê hương Việt Nam nhưng Gia Lai gây cho tôi ấn tượng đặc biệt. Khí hậu dễ chịu, thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, chưa bị can thiệp. Ở đây, tôi tìm thấy sự bình yên và cảm hứng cho sáng tạo” - Liu Quân chia sẻ.

Tiếng vĩ cầm của Liu Quân mang đến trải nghiệm âm nhạc ngẫu hứng, góp thêm sắc màu cho giải chạy Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: Team Bily

Suốt những năm qua, dù vẫn hoạt động âm nhạc, Liu Quân khá kín tiếng. Anh được nhiều người biết đến sau một lần ngẫu hứng mang đàn ra đồng lúa Ngô Sơn chơi nhạc. Nơi đây vốn thu hút đông người dân và du khách tìm đến thưởng ngoạn cảnh đẹp vào mỗi buổi chiều.

Giữa không gian mênh mông, tiếng vĩ cầm vang lên với những giai điệu quen thuộc như “Xin chào Việt Nam”, “Ngày chưa giông bão”, “Phép màu”… khiến nhiều người thích thú. Những video ghi lại khoảnh khắc chàng trai trẻ phiêu bên cây vĩ cầm giữa đồng lúa được chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội.

Sau lần biểu diễn ấy, Liu Quân tiếp tục đưa tiếng đàn vĩ cầm đến nhiều không gian mở ở xã Biển Hồ như hàng thông trăm tuổi, danh thắng Biển Hồ, sườn núi Chư Nâm, đập Tân Sơn… Đặc biệt, hình ảnh anh chơi violin bên bờ suối trên cung đường chạy Gia Lai City Trail 2026 đã để lại ấn tượng đẹp với nhiều vận động viên.

Tiếng vĩ cầm của Liu Quân vang lên trên nhiều "sân khấu" lớn ngoài trời. Video: Team BiLy

Thường gắn với những sân khấu, phòng hòa nhạc, tiếng vĩ cầm khi vang lên giữa thiên nhiên đã mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với đời sống thường nhật. Những buổi biểu diễn của Liu Quân không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn khiến nhiều du khách bất ngờ.

Chị Nguyễn Thị Minh Hoài (phường Diên Hồng) cho biết: Thỉnh thoảng, chị cùng bạn bè lại ra cánh đồng Ngô Sơn với hy vọng được nghe tiếng đàn. “Chúng tôi không biết người nghệ sĩ ấy là ai, đến từ đâu nhưng cảm thấy rất vui khi được thưởng thức những giai điệu du dương giữa không gian ngoài trời, khác với việc nghe nhạc trong các khán phòng hay trên sân khấu” - chị Hoài bày tỏ.

Còn anh Trịnh Minh Hoàng (du khách đến từ Đắk Lắk) kể: Trong hành trình caravan qua Gia Lai, đoàn của anh đã dừng chân tại cánh đồng Ngô Sơn để thưởng thức tiếng đàn của nghệ sĩ trẻ. “Hình ảnh một nghệ sĩ violin chơi nhạc giữa cánh đồng tạo nên cảm xúc rất thú vị cho du khách” - anh Hoàng chia sẻ.

Liu Quân cùng cây đàn violin giữa thiên nhiên thơ mộng của cao nguyên. Ảnh: Team Bily

Trước đây, Liu Quân từng tham gia một ban nhạc tại Mỹ, sau đó lựa chọn biểu diễn solo. Anh nhận ra mình phù hợp với cách thể hiện này, nhất là khi được chơi nhạc giữa không gian thiên nhiên rộng mở.

Gia Lai với những cánh đồng, ngọn núi, mặt hồ và hàng thông xanh đã mang đến cho anh những sân khấu đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có được.

Liu Quân chia sẻ: “Biểu diễn ở những không gian ngoài trời, tôi có nhiều cảm xúc hơn, phiêu hơn với âm nhạc so với khi đứng trên những sân khấu lộng lẫy. Tôi vui khi được đón nhận, thấy quá trình học nhạc của mình không uổng phí khi có thể mang đến cho mọi người những giai điệu đẹp về quê hương qua tiếng violin”.

Với chàng trai trẻ, những cánh đồng, triền núi hay bờ suối ở Gia Lai là nơi anh được tự do sống với âm nhạc và chia sẻ niềm đam mê cùng mọi người. Không cần ánh đèn sân khấu hay những khán phòng sang trọng, tiếng vĩ cầm vẫn tìm được người thưởng thức, để những giai điệu đẹp trở thành một phần trong trải nghiệm của người dân và du khách giữa cao nguyên.