Chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc các hoạt động.

Các đội tham gia trò chơi bơi xuồng tại kênh Hà Giang.

Các đội đến từ các ấp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tham gia tranh tài ở các trò chơi: bơi xuồng, bắt vịt, kéo co và bóng chuyền. Các phần thi thu hút đông đảo người dân, học sinh đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Giang Thành Trần Ngọc Bích, các hoạt động nhằm tạo sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer.

Đồng bào Khmer hiện chiếm 33,23% dân số xã Giang Thành. Trên địa bàn xã có 3 ngôi chùa Khmer gồm Trà Phọt, Giồng Kè và Tà Teng. Văn hóa Khmer được lưu giữ qua tiếng nói, chữ viết, trang phục, kiến trúc chùa tháp và các lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội Ok Om Bok.