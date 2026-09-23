Đức đấu Hà Lan: Chờ ngọn lửa Jurgen Klopp

Khi Klopp đi tìm người

Trận gặp Hà Lan, lúc 1h45 ngày 25/9 (giờ Hà Nội) trên sân Johan Cruyff, đánh dấu màn ra mắt chính thức của Jurgen Klopp với đội tuyển Đức.

Tuy vậy, vài ngày trước khi bóng lăn, ông đã đưa ra quyết định cho thấy cách mình bắt đầu công việc: triệu tập 44 cầu thủ, chia thành hai nhóm cho 4 trận UEFA Nations League 2026/27.

Klopp chuẩn bị cho màn ra mắt tuyển Đức. Ảnh: DFB

Trong số đó có 16 người chưa từng thi đấu quốc tế. Klopp giải thích ông muốn quan sát nhiều cầu thủ nhất có thể, đồng thời giúp họ hồi phục giữa lịch thi đấu dày đặc ở CLB và đội tuyển. “Die Nationalelf” của ông không phải đội A và đội B.

Vì thế, Nations League là nơi Klopp thử người và tìm những mối liên kết mới.

Đức vẫn cần bước vào mỗi trận với mục tiêu chiến thắng; nếu vô địch, đó sẽ là cú hích cho một tập thể đang cần lấy lại niềm tin.

Nhưng danh hiệu ở giải đấu này chưa phải thước đo quyết định nhiệm kỳ của “Kloppo”. EURO 2028 và World Cup 2030 mới là hai cột mốc Đức hướng tới.

Klopp bắt đầu cuộc thử nghiệm từ những vị trí quan trọng. Sau khi Manuel Neuer chia tay đội tuyển, ông chọn Marc-Andre ter Stegen làm thủ môn số 1 trước mắt.

Đồng thời, Klopp đưa Jonas Urbig - thủ môn 23 tuổi, dự bị của Neuer tại Bayern Munich nhưng có tương lai hứa hẹn, từng khoác áo U17, U18, U19, U20 và U21 Đức - vào nhóm thi đấu hai trận sau.

Trên hàng công, Younes Ebnoutalib được trao cơ hội giữa lúc đạt phong độ tốt tại Frankfurt. Tiền đạo 23 tuổi ghi 4 bàn sau 4 vòng Bundesliga và gây chú ý cả ở khả năng chạy, áp sát đối thủ.

Những lựa chọn ấy cho thấy cánh cửa đội tuyển đang mở với cầu thủ đáp ứng yêu cầu hiện tại, bất kể họ đã có tên tuổi ở cấp độ quốc tế hay chưa.

Trong thời gian qua, Klopp tự kết nối với các CLB Bundesliga để tìm hiểu cầu thủ và ông rất gần gũi. Ảnh: E.F

Tìm lại bản sắc cho Đức

Vấn đề của Đức không thể giải quyết chỉ bằng việc thay vài cầu thủ. Sau những lần rời World Cup sớm, đội bóng từng là biểu tượng của sự ổn định và bản lĩnh đã để người hâm mộ đặt câu hỏi.

Người ta không biết Đức muốn chơi thứ bóng đá nào, và điều gì gắn kết các thế hệ cầu thủ trong cùng một tập thể.

Klopp đến để tìm câu trả lời, bắt đầu bằng con người trước khi định hình lối chơi, sau khi phong cách “gegenpressing” của Julian Nagelsmann thất bại - giống như Hansi Flick trước đó.

Khi ký hợp đồng, “Kloppo” nhấn mạnh thất bại ở World Cup 2026 không có nghĩa Đức phải xóa hết để làm lại từ đầu. Klopp muốn gặp các HLV Bundesliga, tìm hiểu cầu thủ và hiểu điều gì thúc đẩy từng người.

Đó là công việc âm thầm nhưng cần thiết với một HLV đội tuyển. Ông không có nhiều tháng tập luyện liên tục như ở CLB, nên mỗi đợt hội quân phải giúp đội tiến thêm một bước.

Người Đức có lý do để tin Klopp làm được điều đó. Tại Dortmund, ông biến một tập thể trẻ thành đội bóng có lối chơi giàu năng lượng và cá tính rõ rệt.

Ở Liverpool, ông vực dậy một CLB khao khát trở lại đỉnh cao, xây dựng niềm tin trước khi giành những danh hiệu lớn.

Klopp không chỉ chọn một sơ đồ rồi yêu cầu cầu thủ tuân theo. Điểm mạnh của ông là giúp họ tin vào vai trò của mình và sẵn sàng chiến đấu vì tập thể.

Các cầu thủ Đức chuẩn bị cho trận đấu với Hà Lan. Ảnh: DFB

Tất nhiên, tuyển Đức không phải Dortmund hay Liverpool. Klopp sẽ phải chọn lọc những gì phù hợp, thay vì chờ đội tuyển lập tức trình diễn thứ bóng đá mang dấu ấn ông.

Trong 4 trận Nations League sắp tới (ngoài Hà Lan - đội cũng bắt đầu giai đoạn mới với Xavi Hernandez trên ghế huấn luyện - còn 2 lượt gặp Hy Lạp và 1 trận với Serbia), Klopp phần nào sẽ thấy cầu thủ nào nắm bắt yêu cầu nhanh nhất, ai có thể trở thành điểm tựa và những vị trí nào vẫn cần lời giải.

Ngọn lửa Klopp cần thắp lại không đơn thuần là sự cuồng nhiệt trên đường biên, của những điệu rock & roll mà cả thế giới vẫn thấy mỗi tuần khi ông còn dẫn Liverpool.

Đó là cảm giác mỗi cầu thủ hiểu mình đại diện cho điều gì, khát khao ra sao, trong khi mỗi người hâm mộ có thể cảm nhận một tuyển Đức có trật tự và quyết tâm trên sân.

Cuộc tái thiết còn dài, nhưng Klopp đã bắt đầu bằng việc mở rộng lựa chọn để tìm ra đội bóng có thể đưa Đức trở lại với bản sắc làm nên 4 danh hiệu World Cup và 4 chức vô địch EURO.

Như huyền thoại bóng đá Anh Gary Lineker định nghĩa, “bóng đá là trò chơi đơn giản: 22 người đuổi theo quả bóng trong 90 phút, và cuối cùng người Đức luôn thắng”.