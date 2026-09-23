Dương Thúy Vi mang về tấm Huy chương đồng wushu cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Dương Thuý Vi trong bài thi thương thuật. Ảnh: Trọng Hiếu

Dương Thúy Vi tiếp tục cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của một trong những gương mặt tiêu biểu của wushu Việt Nam khi giành Huy chương đồng nội dung kiếm thuật và thương thuật tại ASIAD 20. Thành tích này càng có ý nghĩa khi Thúy Vi là vận động viên được thể thao Hà Nội đào tạo, trưởng thành và đóng góp nhiều thành tích quan trọng cho thể thao Việt Nam trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Ở nội dung kiếm thuật diễn ra trong buổi sáng, Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi với 9,703 điểm, bằng điểm với võ sĩ Indonesia Geraldine. Tuy nhiên, do kém chỉ số phụ, nữ võ sĩ Hà Nội tạm xếp thứ 4 và đứng trước áp lực phải cải thiện thành tích ở phần thi thương thuật.

Dương Thúy Vi giành huy chương ASIAD 20 ở tuổi 33. Ảnh: Trọng Hiếu

Với kinh nghiệm của một nhà vô địch ASIAD, Dương Thúy Vi bước vào phần thi thương thuật với sự tập trung cao độ. Cô đạt 9,710 điểm, trong khi Geraldine chỉ giành 9,596 điểm.

Kết quả này giúp Dương Thúy Vi vươn lên vị trí thứ 3 với tổng điểm 19,413, vượt qua võ sĩ Malaysia Pang Pui Yee (19,390 điểm) để giành Huy chương đồng.

Huy chương vàng thuộc về Yao Yang (Trung Quốc) với 19,546 điểm, trong khi Kida Nanoha (Nhật Bản) giành Huy chương bạc với 19,446 điểm.

Tấm Huy chương đồng của Dương Thúy Vi không chỉ là huy chương đầu tiên của wushu Việt Nam tại ASIAD 20 mà còn là huy chương thứ 6 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Ở tuổi 33, Dương Thúy Vi vẫn duy trì phong độ đáng nể sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Cô từng giành Huy chương vàng SEA Games 2013, Huy chương vàng ASIAD 2014 và nhiều lần bước lên bục cao nhất tại các kỳ SEA Games.

Bảng xếp hạng nội dung kiếm thuật và thương thuật môn wushu ASIAD 2026. Ảnh chụp màn hình

Tại ASIAD 20, Dương Thúy Vi là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển wushu Việt Nam. Không chỉ thi đấu, cô còn là điểm tựa về chuyên môn và tinh thần cho các vận động viên trẻ.

Thực tế, Dương Thúy Vi từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng dừng thi đấu để chuyển sang một giai đoạn mới trong công tác chuyên môn. Tuy nhiên, trước sự động viên của Ban huấn luyện, cô tiếp tục nhận nhiệm vụ và một lần nữa đóng góp thành tích cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD.

Thúy Vi có một hành trình thi đấu bền bỉ. Ảnh: Trọng Hiếu

Chia sẻ về hành trình thi đấu bền bỉ, Dương Thúy Vi từng nói: “Mọi người đùa tôi là có thể thi đấu tới 40 tuổi. Nhưng phải nói thật đó là chuyện không thể. Ai rồi cũng phải dừng lại, tôi nghĩ mình đã dừng từ ASIAD 2014 nhưng không nghĩ lại thi đấu thêm 3 kỳ ASIAD nữa là 5 kỳ”.