De Zerbi và nghịch lý 304,5 triệu bảng của Tottenham

Tottenham chi khoảng 304,5 triệu bảng cho Van Hecke, Tonali, Mateus Fernandes và Sávio trong mùa hè 2026.

Tottenham bước vào mùa giải với một cuộc tái thiết lớn. Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke và Sávio lần lượt gia nhập, với tổng phí chuyển nhượng khoảng 304,5 triệu bảng. Ngoài ra, Spurs còn mượn Omar Marmoush kèm nghĩa vụ mua đứt và bổ sung những cầu thủ tự do như Andrew Robertson hay Marcos Senesi.

De Zerbi từng nói đây là lần đầu trong sự nghiệp ông không phải thúc giục ban lãnh đạo mua người. Tottenham chủ động xây dựng đội hình theo yêu cầu của HLV người Italy, nhưng kết quả sau hơn một tháng lại đi theo hướng ngược lại.

Spurs mới có 2 điểm sau 5 vòng, hiệu số -6 và trải qua khởi đầu tệ nhất của họ trong lịch sử Premier League. Bốn vòng đầu, Tottenham không ghi bàn. Đến trận gặp Aston Villa, họ mới lần đầu lập công nhưng vẫn thua 2-3 ngay trên sân nhà.

Nghịch lý nằm ở chỗ Tottenham đầu tư rất lớn cho một HLV nổi tiếng với bóng đá tấn công, nhưng chính khả năng tấn công lại trở thành vấn đề lớn nhất sau 5 vòng.

Có bóng nhiều nhưng không tạo đủ sức ép

De Zerbi đến Tottenham với một cách chơi rất rõ ràng. Các đội bóng của ông thường triển khai từ tuyến dưới, kéo đối thủ lên pressing rồi khai thác khoảng trống phía sau. Khi còn dẫn Brighton, ông từng dùng cách chơi ấy để biến một đội bóng tầm trung thành đối thủ khó chịu tại Premier League.

Tottenham cũng mua người theo đúng hướng đó. Tonali và Mateus Fernandes giúp tăng chất lượng xử lý ở tuyến giữa. Van Hecke từng quen với hệ thống của De Zerbi tại Brighton, còn Sávio được đưa về từ Man City với giá 75 triệu bảng, có thể tăng lên 85 triệu. De Zerbi đánh giá cầu thủ Brazil có thể mang thêm sự sáng tạo và chất lượng cho hàng công.

Spurs chỉ có 2 điểm sau 5 vòng, khởi đầu tệ nhất của họ trong lịch sử Premier League.

Dù vậy, Spurs vẫn chưa biến những cá nhân ấy thành một hệ thống tấn công ổn định. Họ thường xuyên đưa bóng lên được những khu vực nguy hiểm, có nhiều pha đi bóng và nhiều lần chạm bóng trong vùng cấm, nhưng khâu cuối cùng lại thiếu hiệu quả.

Trận thua Aston Villa là ví dụ rõ nhất. Tottenham cầm bóng 64%, tung 20 cú sút, có 31 lần chạm bóng trong vùng cấm và đạt xG 1,56. Villa chỉ cầm bóng 36%, có 15 cú sút và 19 lần chạm bóng trong vùng cấm nhưng vẫn ghi ba bàn để thắng 3-2.

Những con số ấy dễ tạo cảm giác Spurs chỉ thiếu may mắn hoặc chưa tận dụng tốt cơ hội. Tuy nhiên, vấn đề đã lặp lại đủ nhiều để không thể giải thích đơn giản như vậy.

Tottenham không ghi bàn trong bốn vòng đầu. Trước Villa, hai bàn của họ chỉ đến từ phút 86 trở đi, khi tỷ số đã là 0-3. Conor Gallagher và Van Hecke giúp Spurs thu hẹp cách biệt, nhưng phản ứng ấy xuất hiện quá muộn.

Sau trận, De Zerbi thừa nhận ông thất vọng, buồn và bực bội. HLV người Italy chỉ trích tâm lý, thể lực và sự mất cân bằng của đội, đồng thời không nói chuyện với các cầu thủ ngay sau trận vì không muốn phản ứng khi cảm xúc còn quá mạnh.

Chi tiết đó cho thấy vấn đề không còn nằm ở việc Tottenham có đủ cầu thủ phù hợp hay không. De Zerbi bắt đầu phải đối mặt với câu hỏi khó hơn: vì sao một đội hình được xây theo ý ông vẫn chưa chơi theo cách ông muốn?

Tiền chưa mua được sự ăn ý

Tottenham gần như xây lại cả đội hình trong một thời gian ngắn. Chỉ 4 cầu thủ từng thi đấu nhiều phút mùa trước tiếp tục giữ vai trò thường xuyên ở mùa này. Đội hình xuất phát hiện tại trung bình mới gắn bó với CLB khoảng 1,3 năm, trong khi De Zerbi thay đổi khoảng 4 vị trí mỗi trận.

Đây là một phần lý do Spurs thường trông giống tập hợp nhiều cầu thủ tốt hơn là một đội bóng hoàn chỉnh. Cách chơi của De Zerbi đòi hỏi mức độ ăn ý rất cao giữa các vị trí.

Trung vệ phải biết khi nào giữ bóng để kéo đối thủ lên. Tiền vệ phải đủ tự tin nhận bóng dưới áp lực. Cầu thủ chạy cánh cũng phải hiểu thời điểm bó vào trong hay giữ chiều rộng. Chỉ cần một mắt xích xử lý chậm, cả cấu trúc có thể mất lợi thế.

Tottenham hiện có quá nhiều cầu thủ mới phải học những yêu cầu đó cùng lúc. Sávio, Tonali, Mateus Fernandes và Van Hecke đều có chất lượng, nhưng việc mua nhiều cầu thủ phù hợp không đồng nghĩa hệ thống sẽ vận hành trơn tru chỉ sau vài tuần.

Tottenham cầm bóng 64% và tung 20 cú sút trước Aston Villa nhưng vẫn thua 2-3 trên sân nhà.

Chấn thương cũng khiến quá trình này khó hơn. De Zerbi mất Wilson Odobert dài hạn, Xavi Simons chưa thể trở lại trước tháng 3 hoặc 4, còn Dejan Kulusevski đã nghỉ thi đấu từ tháng 5/2025.

Tuy nhiên, những vấn đề lực lượng không thể giải thích hết cho việc Spurs chỉ có 2 điểm sau 5 vòng. Tottenham còn mang theo một vấn đề kéo dài từ trước khi De Zerbi xuất hiện: sân nhà không còn là lợi thế.

Họ chỉ thắng 5 trong 36 trận Premier League gần nhất tại Tottenham Hotspur Stadium. Con số đó cho thấy sự mong manh của Spurs không bắt đầu từ mùa này.

Tottenham đã thay HLV, thay nhiều cầu thủ và chi hàng trăm triệu bảng. Dù vậy, mỗi khi trận đấu đi lệch khỏi kế hoạch, đội bóng vẫn dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

De Zerbi được trao một đội hình gần với mong muốn hơn nhiều HLV Tottenham trước đây. Chính điều đó khiến áp lực dành cho ông lớn hơn. Khi một CLB chi hơn 300 triệu bảng trong một mùa hè, câu hỏi không còn là HLV có đủ cầu thủ hay không, mà là ông sẽ sử dụng họ thế nào.

Sau 5 vòng, Tottenham vẫn chưa thắng và mới ghi hai bàn tại Premier League, đều xuất hiện khi họ đã bị Villa dẫn 0-3. Với một đội bóng được xây để chơi tấn công, đó là nghịch lý lớn nhất lúc này.

Tottenham đã mua rất nhiều cầu thủ phù hợp với De Zerbi. Thứ họ chưa có là một tập thể đủ hiểu nhau để biến những khoản đầu tư ấy thành kết quả.