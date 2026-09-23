Tuyển nữ Việt Nam tích cực 'rèn quân' trước tứ kết ASIAD 2026

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thời tiết tại Osaka có nắng, nhiệt độ cao hơn những ngày trước. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ giáo án do Ban huấn luyện đề ra.

Toàn đội duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ giáo án do Ban huấn luyện đề ra

Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, tập trung chủ yếu vào chiến thuật và cách vận hành đội hình trước đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực và kỹ thuật.

Ban huấn luyện cũng dành thời gian rèn các phương án xử lý khi đội nhà phải chịu sức ép từ một đối thủ mạnh, đồng thời hoàn thiện những tình huống chuyển trạng thái và tổ chức phòng ngự.

Sau ba trận đấu liên tiếp tại vòng bảng, một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi, điều trị và thực hiện các bài tập hồi phục phù hợp.

Công tác quản lý thể lực được ưu tiên nhằm giúp các cầu thủ có thêm thời gian phục hồi trước trận đấu quan trọng.

Các tuyển thủ nỗ lực tập luyện để tạo sự chuẩn bị tốt nhất cho trận tứ kết

Trong khi đó, nhóm cầu thủ có thể trạng tốt duy trì cường độ tập luyện và hoàn thành các yêu cầu chuyên môn.

Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc, tập trung, khi toàn đội hướng đến việc hoàn thiện những phương án cuối cùng cho cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra lúc 13h00 ngày 25.9 (giờ Việt Nam). Tám đội góp mặt ở tứ kết gồm CHDCND Triều Tiên, Đài Bắc Trung Hoa, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản và Philippines, cùng cạnh tranh bốn suất vào bán kết.