Cầu thủ thay thế Quang Hải không bay cùng ĐT Việt Nam sang Indonesia

Sáng 23-9, ĐT Việt Nam có mặt tại sân bay Nội Bài để bắt đầu hành trình sang Indonesia, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, không phải toàn bộ 23 tuyển thủ Việt Nam cùng di chuyển từ Hà Nội. Chỉ 22 cầu thủ có mặt trên chuyến bay tới Jakarta cùng HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện.

Người còn lại là Võ Hoàng Minh Khoa, cầu thủ vừa được triệu tập bổ sung thay Nguyễn Quang Hải. Minh Khoa hiện ở TP HCM khi nhận được thông tin triệu tập. Vì vậy, thay vì di chuyển ngược ra Hà Nội để nhập đoàn rồi cùng đội tuyển sang Indonesia, tiền vệ sinh năm 2001 được chủ động lựa chọn lộ trình riêng.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (giữa)

Theo kế hoạch, Minh Khoa sẽ bay thẳng từ TP HCM tới Jakarta. Khi ĐT Việt Nam có mặt tại thủ đô Indonesia, anh sẽ hội quân với toàn đội.

Sau khi hoàn tất việc tập trung tại Jakarta, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục di chuyển bằng đường bộ tới Bandung. Quãng đường từ Jakarta tới Bandung vào khoảng 200km và dự kiến mất 2-3 giờ di chuyển bằng ô tô.

Bandung cũng là địa điểm ĐT Việt Nam đóng quân và thi đấu hai trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, với trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9 trên sân Si Jalak Harupat. Ba ngày sau, đội tuyển chạm trán Thái Lan trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Pakistan ngày 2-10 tại Jakarta.

Sự góp mặt của Minh Khoa giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa sau khi Quang Hải phải rút lui vì chấn thương. Tiền vệ sinh năm 2001 từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và đã có trận ra mắt ĐT Việt Nam trong chiến thắng 5-0 trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong bối cảnh đội tuyển chuẩn bị bước vào lịch thi đấu quan trọng tại FIFA ASEAN Cup 2026, Minh Khoa sẽ có thời gian ngắn để làm quen trở lại với các đồng đội và hòa nhập với những yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.