Li Hao xuất thần giúp U23 Trung Quốc giữ ngôi đầu

U23 UAE nhập cuộc chủ động và sớm đẩy Trung Quốc vào thế chống đỡ. Al Ghassani sút phạt chệch cột ở phút 14, trước khi Al Mansoori tung cú vô lê không chính xác. Càng về cuối hiệp một, sức ép càng gia tăng, nhưng hàng công Tây Á liên tục bị Li Hao từ chối.

Ndiaye và Al Balooshi đều có cơ hội dứt điểm trong vùng cấm, song thủ môn Trung Quốc phản xạ kịp thời để bảo vệ mành lưới. Những pha cứu thua liên tiếp của Li Hao giúp U23 Trung Quốc bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Ngay đầu hiệp hai, Li Hao tiếp tục cho thấy khả năng phát động tấn công khi thực hiện đường chuyền dài chính xác để Zhang Yuning thoát xuống. Tuy nhiên, cú dứt điểm chéo góc của tiền đạo Trung Quốc lại đi chệch cột trong gang tấc.

U23 UAE sau đó vẫn kiểm soát thế trận. Phút 57, Ndiaye đưa bóng vào lưới Trung Quốc nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đến phút 79, Li Hao có màn cứu thua ấn tượng nhất trận. Amesimeku thoải mái bật cao đánh đầu sau khi không bị ai theo kèm. Tưởng như bàn thắng ở rất gần, nhưng thủ môn Trung Quốc tung người cản phá với phản xạ cực nhanh.

Đó cũng là khoảnh khắc thể hiện rõ nhất vai trò của Li Hao. U23 UAE không thể tìm được bàn thắng trong phần còn lại và chấp nhận dừng bước với chỉ 2 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, U23 Trung Quốc có 5 điểm, giữ ngôi đầu bảng B và giành quyền vào tứ kết. Ở trận đấu cùng giờ, U23 Triều Tiên thắng đậm U23 Iran 4-1 để lấy tấm vé còn lại.

Li Hao không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Trung Quốc. Tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn này gây chú ý mạnh với những pha phản xạ xuất sắc cùng khả năng cản phá luân lưu ấn tượng. Anh góp công lớn đưa U23 Trung Quốc tiến vào chung kết trước khi thua Nhật Bản.