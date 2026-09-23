Cựu cầu thủ Man City sang Saudi Arabia vì 'kiếm được rất nhiều tiền'

Cầu thủ 28 tuổi chuyển tới đội bóng Saudi Arabia hè qua với mức phí 52 triệu bảng, chỉ sau một mùa khoác áo đội chủ sân Etihad.

Man City từng chi 46,5 triệu bảng để đưa Reijnders về từ AC Milan. Dù ra mắt ấn tượng, tuyển thủ Hà Lan không duy trì được tầm ảnh hưởng ổn định trong 50 lần ra sân.

Reijnders trong ngày ra mắt Al-Qadsiah - Ảnh: V.F

Tại Al-Qadsiah, đội bóng do HLV Brendan Rodgers dẫn dắt, anh ký hợp đồng 5 năm và sẽ nhận tổng khoản lương lên đến 86 triệu bảng Anh.

Reijnders chia sẻ sau một tháng ở đội bóng mới: "Khi giải nghệ, tôi không muốn phải tiếp tục đi làm.

Tất nhiên, có lẽ tôi cũng không cần làm việc nữa nếu hết hợp đồng với Man City. Nhưng thương vụ chuyển sang Al-Qadsiah giúp tôi bảo đảm tương lai cho các thế hệ tiếp theo trong gia đình."

Tiền vệ Hà Lan nói thêm: "Tôi không định che giấu điều đó. Hợp đồng trên có thể giúp cả các cháu của tôi được bảo đảm về tài chính, vậy tại sao tôi lại không ký cơ chứ?"

Trước đó, lúc mới gia nhập Al-Qadsiah hồi tháng 8, Reijnders nhấn mạnh tham vọng của CLB là yếu tố thu hút anh.

Anh cho biết, đội bóng muốn trở thành một trong những thế lực hàng đầu châu Á. Đến nay, Reijnders đã ghi được 3 bàn sau 5 trận tại Saudi Pro League.

Al-Qadsiah hiện đứng thứ tư ở giải quốc nội. Câu lạc bộ thuộc sở hữu của Saudi Arabian Oil Company, doanh nghiệp dầu khí do nhà nước Saudi Arabia nắm cổ phần chi phối.