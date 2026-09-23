Tuyển Italia làm mới cùng Mancini: Làn gió tươi trẻ cho cuộc hồi sinh

Cụ thể, 9 cái tên mới được thuyền trưởng người Ancona “chọn mặt gửi vàng” bao gồm thủ môn Massimo Pessina của Bologna, các hậu vệ Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza). Ở hàng tiền vệ, Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting Lisbon) đánh dấu lần đầu được khoác áo Azzurri. Trên hàng công, Sebastiano Esposito (Sassuolo) và Mohamed Alì Zoma (Nurnberg) cũng có cho mình vinh dự được khoác lên mình màu áo thiên thanh. Đáng chú ý, Antonio Vergara của Napoli cũng được trao cơ hội sau chuỗi phong độ bùng nổ trong màu áo đội chủ sân Diego Armando Maradona.

Azzurri đang khao khát làm mới mình sau chuỗi thời gian dài thất vọng (Ảnh: FIFA)

“Mancio” hoàn toàn có đủ lý do để đặt niềm tin vào những lựa chọn mới của ông: ở vị trí tiền đạo cắm, Mohamed Ali Zoma đang bay cao cùng Nurnberg tại Bundesliga 2.

Chân sút 23 tuổi đã có 6 bàn thắng sau 6 trận đầu tiên của mùa giải 2026/27. Tuy có chiều cao hơi khiêm tốn so với mặt bằng chung khi chỉ cao có 1m75, chân sút này lại có lợi thế lớn về tốc độ, khả năng chọn vị trí, kiểm soát bóng và khả năng pressing mạnh mẽ.

Ngược lại, Sebastiano Esposito – người cũng được chọn trong đợt tập trung này – lại đa năng hơn so với tiền đạo của Nurnberg, khi có thể chơi ở cả vị trí tiền đạo cắm lẫn tiền vệ tấn công. Được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí cũng như kiến thiết lối chơi, bộ đôi này cùng với một Antonio Vergara mạnh về tốc độ hứa hẹn sẽ là những "lưỡi dao" trong tay áo nhà cầm quân 61 tuổi, đặc biệt là về cuối trận, khi sức trẻ và tốc độ của họ có thể phát huy tốt nhất trong một thế trận cần sự đột biến.

Ở chiều ngược lại, Michael Kayode, Danielle Ghilardi và Eddy Kouadio với tốc độ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ hứa hẹn sẽ là một làn gió mới tại hàng thủ của Azzurri. Michael Kayode đã nổi lên như một hiện tượng thú vị từ mùa giải trước trong màu áo Brentford, còn Danielle Ghilardi và Eddy Kouadio đều là những cầu thủ nổi bật bởi sự đa năng trong lối chơi khi họ có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải. Bộ ba này được hỗ trợ bởi Massimo Pessina, một thủ môn có phản xạ xuất sắc và khả năng chống bóng bổng tương đối tốt sẽ là đối trọng nặng ký với nhóm cựu binh dày dạn kinh nghiệm.

Tại hàng tiền vệ, sự xuất hiện của Issa Doumbia và Alessandro Romano hứa hẹn sẽ tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa của đội tuyển. Nếu Alessandro Romano mạnh về khả năng kiến thiết lối chơi, thì Issa Doumbia lại sở hữu khả năng chuyền dài tương đối tốt cùng khả năng pressing mạnh mẽ. Đặt vào trong những thế trận mà tuyển Italia phải đối mặt với những đối thủ chấp nhận lùi sâu để phòng ngự, 2 cái tên này có thể trở thành “quân bài tẩy” mà HLV Mancini tung vào sân khi cần thiết.

Bên cạnh đó, HLV Mancini tiếp tục đặt niềm tin vào Honest Ahanor (Crystal Palace) và sao trẻ Samuele Ingnacio (Dortmund) ở đợt tập trung lần này. Ngoài ra, trong danh sách triệu tập của Azzurri cũng chứng kiến sự trở lại của nhiều cái tên nổi bật sau thời gian dài vắng bóng như Nicolo Fagioli và Nicolo Zaniolo, hay Rolando Mandragora. Điều này hứa hẹn sẽ cung cấp cho đội tuyển Italia những phương án chiến thuật mới mẻ, rũ bỏ những định kiến về một tập thể già nua, thiếu động lực tại EURO 2024 hay vòng loại World Cup 2026.

Việc những gương mặt trẻ được tin tưởng sẽ là động lực để bóng đá Italia chuyển mình (Ảnh: UEFA)

Đồng thời, việc lựa chọn những gương mặt mới cho thấy tư duy bứt phá của HLV Mancini so với những chiến lược gia Italia khác, có thể nói đây là sự bứt phá mang tính cách mạng của ông, trong bối cảnh bóng đá Italia đang rất cần, và khát khao sự thay đổi sau khi phải ngồi nhà tại 3 kì World Cup liên tiếp.

4 trận đấu sắp tới tại Nations League sẽ là cơ hội vàng để người Ý có thể thử nghiệm những nhân tố mới, và những cầu thủ trẻ có cơ hội hít thở bầu không khí trên đội tuyển quốc gia, và đặt tiền đề cho những cái tên khác có động lực để tiếp tục cố gắng, như Aboulaye Cisse (AC Milan) hay Lorenzo Palmisani (Frosinone). Từ nền tảng ấy, đất nước hình chiếc ủng có cơ sở để hy vọng về một bộ khung Italia trẻ trung trong thời gian 5 năm tới, kết hợp với những cái tên kinh nghiệm đã có thâm niên ăn cơm tuyển như Tonali (Tottenham) hay Donnaruma (Man City) sẽ đưa họ tiến xa hơn, vực dậy gã khổng lồ ngủ quên với 4 ngôi sao đầy tự hào trên ngực áo.