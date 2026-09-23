FIFA ra quyết định gây ngỡ ngàng, bóng đá Đông Nam Á nhận tin không vui

Theo Siam Sport (Thái Lan), FIFA đã giảm tiền thưởng dành cho đội vô địch Division 1 từ 1 triệu USD xuống còn 650.000 USD, tương đương khoảng 16,8 tỉ đồng. Đây là hạng đấu quy tụ những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Mức điều chỉnh này đồng nghĩa tiền thưởng cao nhất của FIFA ASEAN Cup giảm 350.000 USD, tương đương 35% so với con số được công bố trước đó. Thông tin mới được cho là gây bất ngờ bởi giải đấu từng tạo sự chú ý lớn nhờ mức thưởng vượt trội so với AFF Cup.

FIFA giảm tiền thưởng dành cho nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

Khi FIFA ASEAN Cup được giới thiệu, phần thưởng 1 triệu USD cho đội vô địch cao hơn gấp ba lần mức 300.000 USD mà nhà vô địch AFF Cup từng nhận. Tuy nhiên, khoảng cách này nhanh chóng được thu hẹp khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) nâng tiền thưởng cho đội vô địch ASEAN Cup lên 500.000 USD. Đây cũng là khoản thưởng tuyển Việt Nam nhận được sau chức vô địch AFF Cup 2026.

Dù mức thưởng giảm, FIFA ASEAN Cup vẫn có điểm khác biệt đáng chú ý so với ASEAN Cup. Giải đấu được tổ chức hoàn toàn trong FIFA Days, qua đó tạo điều kiện để các đội tuyển triệu tập lực lượng tốt nhất và hạn chế ảnh hưởng từ lịch thi đấu cấp CLB.

Bên cạnh đó, thể thức mới cũng khiến số trận của mỗi đội được rút gọn. Các đội tại Division 1 chỉ thi đấu tối đa 4 trận, bằng khoảng một nửa số trận mà một đội phải trải qua nếu tiến vào chung kết AFF Cup. Điều này giúp lịch thi đấu được tập trung hơn nhưng đồng thời làm tăng ý nghĩa của từng cuộc đối đầu tại vòng bảng.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10 với hai hạng đấu. Đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Division 1, nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Với thể thức do FIFA công bố, đội đứng đầu bảng B sẽ giành quyền vào chung kết, trong khi đội xếp thứ hai tranh hạng ba. Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.