Rời Manchester City, James Trafford hồi sinh và khiến cả nước Anh chú ý

Leeds United đã bỏ ra khoảng 45 triệu bảng để đưa James Trafford trở lại CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, biến thủ môn người Anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng. Sự xuất hiện của người gác đền trẻ tuổi ngay lập tức giải quyết bài toán trong khung gỗ của HLV Daniel Farke.

Phong độ ổn định của Trafford góp phần giúp Leeds duy trì thành tích bất bại tại Premier League sau 5 vòng đấu, gồm 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Theo thống kê Opta được chuyên gia Jonny Cooper công bố, tỷ lệ cứu thua của thủ thành này đạt 87% trên mọi đấu trường. Thành tích này đứng thứ hai tại châu Âu, chỉ sau Elia Caprile của Cagliari với 91%.

James Trafford đang có phong độ ấn tượng trong màu áo Leeds United

Đáng chú ý, Trafford còn đang có những chỉ số nhỉnh hơn Jordan Pickford, thủ môn số một của tuyển Anh. Tại Premier League mùa này, anh thực hiện 20 pha cứu thua, nhiều hơn 5 lần so với Pickford. Tỷ lệ cứu thua của Trafford cũng đạt 87%, trong khi con số của đàn anh là 83,3%.

Pickford vẫn có lợi thế ở một số chỉ số chuyên môn. Khả năng ngăn chặn bàn thắng của thủ môn Everton đạt 1,6 bàn, so với 0,9 của Trafford. Dù vậy, cả hai đều mới nhận 3 bàn thua tại Ngoại hạng Anh, cho thấy sự ổn định của thủ thành Leeds trong giai đoạn đầu mùa.

Phong độ của James Trafford khiến cuộc cạnh tranh trong khung thành tuyển Anh đáng chú ý hơn

Ở tuổi 32, Pickford đã giữ vị trí số một trong khung thành tuyển Anh suốt nhiều năm. Trafford, trong khi đó, mới 23 tuổi và đang từng bước tạo dấu ấn ở cấp CLB. Phong độ hiện tại giúp cựu cầu thủ Manchester City được xem là một trong những cái tên đáng chú ý cho vị trí kế nhiệm Pickford trong tương lai.

Chặng đường phía trước vẫn còn dài, đặc biệt khi tuyển Anh chuẩn bị bước vào loạt trận quan trọng với Tây Ban Nha, Croatia và Cộng hòa Séc. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn tại Leeds, Trafford sẽ có thêm cơ sở để cạnh tranh một suất trong kế hoạch dài hạn của Tam sư.