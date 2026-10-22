Dựa vào Dân để giữ rừng

Lực lượng kiểm lâm cùng các thành viên Tổ bảo vệ rừng tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Tân Trịnh.

Tạo sinh kế

Sáng sớm chị Bàn Thị Lan, thôn Thác Dâng, xã Cao Bồ đã cùng một số người dân trong thôn lên khu rừng nhận khoán kiểm tra diện tích rừng được giao bảo vệ. Công việc tưởng như quen thuộc, nhưng với chị Lan, mỗi lần đi rừng là một lần nhắc mình về trách nhiệm giữ gìn “nguồn sống” của gia đình và cộng đồng. Chị Lan chia sẻ: “Nhận khoán bảo vệ rừng, được hưởng lợi từ rừng, tôi hiểu rằng giữ được rừng thì cuộc sống của mình mới ổn định lâu dài”.

Ở xã Cao Bồ, những năm gần đây, cùng với công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ rừng, các mô hình sinh kế cũng từng bước được quan tâm. Tháng 9-2026, địa phương triển khai hoạt động hỗ trợ vốn và tập huấn kỹ thuật thực hiện mô hình sinh kế cho các nhóm tương trợ vốn tại một số thôn. Đây là hướng đi nhằm tạo thêm nguồn lực để người dân phát triển kinh tế, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Trong quý III năm 2026, toàn tỉnh thực hiện chi trả trên 18,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần tạo nguồn thu nhập cho người dân tham gia bảo vệ rừng, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Qua đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng từng bước phát huy hiệu quả, gắn lợi ích kinh tế của người dân với công tác giữ rừng, góp phần cải thiện sinh kế và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.

Nâng cao ý thức

Hạt Kiểm lâm khu vực IV phụ trách diện tích rừng của 7 xã gồm Tri Phú, Chiêm Hóa, Yên Lập, Kiên Đài, Hòa An, Tân Mỹ và Kim Bình, với tổng diện tích tự nhiên 81.243,14 ha, trong đó có 66.250,05 ha rừng và đất lâm nghiệp. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều khu vực rừng xa khu dân cư, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Từ đầu năm 2026, Hạt Kiểm lâm khu vực IV phối hợp với UBND, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các xã chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm, có nguy cơ xảy ra vi phạm hoặc cháy rừng. Cùng với tuần tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 96 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 7.252 lượt người tham gia; đồng thời vận động người dân ký cam kết chấp hành quy định về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 300 tổ tự quản bảo vệ rừng. Từ một công việc mang tính nhiệm vụ, bảo vệ rừng đang dần trở thành ý thức tự giác trong cộng đồng. Người dân hiểu rằng mỗi khoảnh rừng được giữ gìn không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn bảo vệ nguồn nước, đất đai, môi trường sinh thái và cuộc sống của chính mình. Đó cũng là nền tảng để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, nâng cao đời sống người dân và giữ màu xanh cho những cánh rừng Tuyên Quang hôm nay và mai sau.